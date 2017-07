Saiba como ficará o trânsito em Manaus durante a Marcha pra Jesus

Os ônibus deverão seguir por rotas alternativas conforme o andamento da marcha – Janailton Falcão

Linhas de ônibus que circulam nas avenidas Constantino Nery, no sentido centro/bairro, Pedro Teixeira, em frente ao Sambódromo, e rua Ferreira Pena, próximo a Praça da Saudade, Centro, terão os itinerários alterados neste sábado, (29), durante a passagem da Marcha. No planejamento operacional elaborado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), os ônibus deverão seguir por rotas alternativas conforme o andamento da marcha.

Inicialmente, no sentido bairro/centro da avenida Constantino Nery não haverá nenhuma alteração na operação das linhas. A partir de 12h, 20 fiscais de transporte da SMTU ficarão posicionados nas vias a serem interditadas para orientar os motoristas dos coletivos sobre os desvios de itinerário e os usuários que estiverem nos pontos de parada. Veja como fica o trânsito e o fluxo de veículos no horário da Marcha.

Os veículos que trafegam na Leonardo Malcher não poderão acessar a Constantino Nery. Devem seguir pela Getúlio Vargas e Djalma Batista. Já os que circulam pela Japurá, sentido Praça 14/Centro, converterão à esquerda em direção a avenida Tarumã. Após a Marcha percorrer a avenida Ayrão e acessar a Constantino Nery, a circulação de veículos será liberada na Ferreira Pena para acessar a Álvaro Maia.

A programação iniciará às 13h, na Praça da Saudade, no Centro de Manaus

A avenida Constantino Nery ficará interditada no sentido Centro/Bairro da avenida Álvaro Maia até o cruzamento com a avenida Pedro Teixeira, de acordo com a passagem da Marcha. Os veículos que trafegam na Travessa Artur Bernardes, vindos da zona Oeste, serão desviados para a Constantino Nery sentido do Centro. Caso necessário, o desvio será prolongado para a Rua Emília Ruas, no São Jorge.

Os veículos e coletivos que trafegam na João Valério serão desviados para a Av. Djalma Batista. O fluxo da Pedro Teixeira, sentido bairro/centro, será desviado à esquerda para a avenida do Samba, acessando a Lóris Cordovil à Direita. Os que trafegam no sentido avenida Torquato Tapajós para avenida Constantino Nery, devem seguir pela avenida Djalma Batista. A avenida Lóris Cordovil terá duplo sentido de circulação.

Os coletivos que utilizam o T1 e a avenida Constantino Nery seguirão pela avenida Getúlio Vargas, avenida Joaquim Nabuco e avenida Djalma Batista. As linhas da zona oeste deverão adentrar a avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro (Praça Santos Dumont), avenida Álvaro Maia;

Com informações da assessoria

