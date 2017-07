Saiba como cada deputado do Amazonas se posiciona sobre a denúncia contra Temer

Dos oito parlamentares, apenas um se pronunciou a favor da ação e outro contra – Fotos: Divulgação

Parte dos 513 deputados federais já se pronunciou se aceita ou não a abertura de ação penal contra o presidente do país, Michel Temer (PMDB). Dos oito parlamentares do Amazonas, apenas um se pronunciou a favor da ação e outro contra.

Hissa Abrahão (PDT) foi firme na pesquisa, realizada pela Folha, e disse que vai votar a favor do processo. Já Sabino Castelo Branco (PTB) garantiu que é contra a abertura. Os deputados são responsáveis por definir se o caso será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) ou se será arquivado.

Pauderney Avelino (DEM) também foi procurado pela reportagem e não soube dizer qual será o seu parecer sobre o questionamento. Alfredo Nascimento (PR) e Arthur Bisneto (PSDB) decidiram não fazer qualquer pronunciamento sobre o assunto até a votação.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que não votará na deliberação sobre a continuidade das investigações contra o presidente. Por meio de sua assessoria, ele disse que se baseia no artigo 17, parágrafo 1º do regimento interno da Casa. Nele, afirma-se que cabe ao ocupante do cargo votar em escrutínios secretos ou para desempatar votações abertas -a possibilidade não existe neste caso.

A reportagem também procurou os deputados do Amazonas, Átila Lins (PSD), Conceição Sampaio (PP) e Silas Câmara (PRB), mas nenhum respondeu os questionamentos.

EM TEMPO

Com informações da Folhapress