Saiba como ajudar: grupos arrecadam donativos às famílias atingidas por incêndio no Petrópolis

Para ajudar as famílias atingidas pelo incêndio, que ocorreu na noite desta segunda-feira (04), no beco do Dilúvio, próximo à rua Paulo VI, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, a pastoral social da área missionária Santa Catarina de Sena está promovendo a arrecadação de materiais de higiene e uso pessoal. Os donativos devem ser levados à secretaria da pastoral, localizada na rua Álvaro Bandeira de Melo, no mesmo bairro.

Alimentos, roupas, calçados, materiais de higiene pessoal e colchões são alguns dos materiais que estão sendo arrecadados pela Igreja.

A coordenadora da pastoral, Nilda Santos, explicou que a ideia de arrecadar itens de necessidade e colaborar com as vítimas surgiu em conversa com o pároco da área, Frei Manoel.

“Graças à Deus estamos recebendo várias doações, a motivação de ajudar foi grande. Agora estamos em busca também de transporte para buscar os materiais doados vindos de lugares como Viver Melhor, Compensa e Redenção. Qualquer ajuda é bem-vinda”, fez questão de ressaltar Nilda.

As pessoas que puderem ajudar com a causa, podem levar as doações para a secretaria da área, localizada na rua Álvaro Bandeira de Melo, nº 155, no Petrópolis. Além disso, podem ligar para a coordenadora da pastoral, por meio do número 9 9221-1413.

Mais ajuda

A equipe do Pedal Solidário também está arrecadando roupas, calçados, roupa de cama, alimentos não perecíveis e qualquer outro tipo de donativo. O grupo tem divulgado nas redes sociais que os interessados podem se encontrar nesta quarta-feira (5), à noite, no Parque dos Bilhares, avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da Capital. A partir das 20h, o grupo se locomoverá até à área missionária Santa Catarina de Sena para entregar o material arrecadado.

Por Manoela Moura