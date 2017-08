Sai primeira condenação do caso ‘Oscar Cardoso’

Oscar Cardoso morreu após ser alvejado com 20 tiros em frente à casa onde morava – Reprodução/Sindepol-AM

O Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus condenou neste sábado (26), o réu Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o Mário Tabatinga, pelos crimes de associação criminosa e ocultação de bem ilícito, recebendo uma pena de cinco anos, seis meses e 15 dias de reclusão.

No entanto, ao fazer a dosimetria da pena, o juiz Anésio Rocha Pinheiro, que presidiu a sessão de julgamento, considerou o tempo em que o réu já esteve preso – três anos – e fixou que o restante da pena será cumprido em regime aberto. Em relação à acusação de homicídio do delegado Oscar Cardoso Filho, assassinado em 2014, ele foi inocentado.

Mário Tabatinga foi o único dos cinco réus da Ação Penal 0232023-39.2014.8.04.0001 – que trata do caso da morte do delegado Oscar Cardoso – a ter o julgamento concluído. Os outros quatro réus foram retirados da sessão de julgamento que teve início na última sexta-feira (25), depois de ficarem sem suas respectivas defesas.

Os réus do caso “Oscar Cardoso” – Reprodução

“O advogado de João Pinto Carioca (João Branco) e o defensor público que representou o réu Messias Maia Sodré se recusaram a realizar a defesa dos dois acusados e o Juízo considerou abandono de plenário. Os outros dois réus – Diego Bruno e Marcos Roberto Miranda da Silva (Marcos Pará) -, desconstituíram seus advogados durante a sessão e por isso o julgamento dos quatro não pode continuar”, comentou o promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros ao final dos trabalhos deste sábado.

Esses réus permanecem presos a espera da nova data para julgamento que ainda será marcada pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Os representantes do MP informaram que vão analisar o teor da sentença dentro do prazo legal para decidir se irão recorrer da pena aplicada.

Já o advogado de Mário Albuquerque, Paulo Trindade, em entrevista à imprensa, declarou estar satisfeito com a decisão do Conselho de Sentença de inocentar o seu cliente do crime de autoria de homicídio, mas antecipou que mesmo assim pretende apelar à instância superior contra a sentença proferida para os demais crimes.

