Safadão traz micareta para Manaus em megaestrutura

Responsável por arrastar milhares de pessoas por onde o bloco “Vai Safadão” passa, o cantor Wesley Safadão, agora, aposta na capital amazonense para receber a micareta indoor assinada pelo artista. A festa acontece neste sábado (13), a partir das 21h, na concentração do sambódromo e também conta com a apresentação do baiano Léo Santana.

“Estava contando os dias para levar o bloco Vai Safadão para a galera de Manaus conhecer. O bloco já é sucesso nas maiores micaretas do Brasil. A energia é incrível. Ninguém vai ficar parado”, promete Wesley.

O produtor da Fábrica de Eventos, Rodrigo Veloso, esteve em São Luís no mês de fevereiro para conhecer a estrutura da micareta e, em conversa com a proprietária da empresa, Bete Dezembro, ajustou “detalhes” para que a festa pudesse ser realizada em Manaus. Ontem, toda a infraestrutura já estava em 80% concluída.

“Há muitos anos Manaus não recebia festas com trio elétrico. Isso requer atenção com o espaço. É importante frisar que esse é o mesmo formato da micareta em todo o país e que trouxemos fazendo apenas alguns ajustes. O camarote e o lounge, por exemplo, são ambientes que, em outras cidades, ficam no mesmo patamar do público em geral. Aqui, os fizemos de forma suspensa para garantir melhor visibilidade do público à festa”, explicou o produtor, ressaltando que os foliões que estiverem com o abadá desses setores poderão ter acesso à área “Virote” para acompanhar os trios mais de perto.

Caetano já cantava que “atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu” e, no Vai Safadão, o fôlego dos foliões será testado. Serão mais de sete horas de show – Wesley Safadão é o segundo a se apresentar.

“Estou preparando um repertório bem ‘pra cima’, do jeito que a galera curte. No trio, a ‘pegada’ é diferente. O som ganha mais percussão e fica bem diferente dos shows convencionais. Estou muito empolgado com a festa”, falou, animado, o cantor que também disse não ver a hora para o reencontro com os fãs manauenses.

“O que mais me surpreende é a criatividade deles. Sempre tem uma brincadeira, um apelido carinhoso. É muito legal estar próximo e sentir o carinho da galera. Muitos deles eu chamo pelo nome, pois já me acompanham há bastante tempo. Procuro ter uma relação muito próxima e estou sempre atento nas redes sociais”, revelou Safadão que, amanhã, vem no trio Laser, já todo adornado com a assinatura do bloco.

Ainda de acordo com o produtor da Fábrica, toda a questão de sonorização dos trios – além do Laser há o Light, onde se apresentarão a dupla João Victor e Rodrigo e Léo Santana – está ajustada, faltando apenas a aplicação de alguns refletores. Os “palcos andantes” vieram das cidades de Brasília e Salvador.

“O Léo foi um dos primeiros amigos que fiz na música. Em 2012, ele gravou uma música comigo e participou do meu DVD. Desde então a amizade só fez crescer. Apesar da agenda corrida dos dois, sempre o encontro nos bastidores e a gente troca ideia. Ele é um cara que admiro bastante, muito guerreiro e batalhador”, elogiou Wesley ao falar sobre a parceria que tem desenvolvido com o artista baiano em eventos como o “Vai Safadão”, “Garota White” e “Garota Vip”.

Exclusiva com Safadão

O cantor Wesley Safadão contou ainda ao EM TEMPO que gravar, no mês passado, o novo DVD em Miami o deixou bem realizado e convicto de que tem feito boas escolhas para a carreira.

“Gravar fora do país foi uma grande realização. Esgotamos os ingressos do DVD e tivemos que abrir um show extra no outro dia. Foi uma experiência fantástica que mostrou que estamos no caminho certo. Agradeço a Deus por essa grande oportunidade”, disse o artista, revelando que, em outubro, volta para os Estados Unidos em uma nova turnê.

Mas, o cantor faz questão de frisar que um dos maiores privilégios que tem na trajetória profissional é poder dizer que conseguiu se apresentar em todos os estados brasileiros. “No início do ano passado, depois de muitos anos de trabalho, conseguimos tocar em todos os estados do Brasil. Foi uma conquista que me deixou muito feliz, pois não são todos os artistas que atingem esse marco”, pontuou Safadão.

O artista ainda ressalta que, em sua vida, nada acontece planejado, mas “conforme Deus quer”. Mas, que se pudesse realizar um sonho, seria cantar com Roberto Carlos. “Ele é uma grande referência e sou muito fã dele”.

Rosianne Couto

EM TEMPO