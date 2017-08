Safadão invade Arena da Amazônia com ‘Garota Vip’

Safadão promete mais de 10 horas de Show – Divulgação

A espera acabou. O cantor Wesley Safadão volta a Manaus com a estrutura grandiosa do show “Garota VIP”, no dia 7 de outubro, na Arena da Amazônia. Os cantores Gabriel Diniz, Dorgival Dantas, Gusttavo Lima e o DJ José Pinteiro completam a lista de artistas confirmados e prometem mais de 10 horas de muita música boa.

Um dos diferenciais do projeto, que chega à cidade pela segunda vez, é a duração do show. O cantor amplia o repertório ao máximo e não poupa tempo. Canta desde os sucessos recentes até as clássicas do grupo Garota Safada. Hits como “Tentativas em Vão”, “Vou pra Balada” e “Abre a bala e solta o som” figuram na lista. O projeto começou em Fortaleza (CE) e já dura 7 anos.

Leia também: Garota VIP Manaus inova na estrutura de palco

A última vez que o projeto “Garota VIP” esteve em Manaus foi em outubro do ano passado e lotou o sambódromo. O show invadiu a madrugada e terminou com o nascer do sol. Segundo a universitária e fã de carteirinha do cantor cearense, Deborah Oliveira, 21, o “Garota VIP” é diferente de todas as outras apresentações, pois além de ter a presença de vários cantores de peso, é o que toca a maior parte da discografia.

“Fiquei muito feliz ao saber que o Safadão vai voltar. Fui em todos os shows dele aqui em Manaus e, com toda certeza, o ‘Garota VIP’ é o que mais me marcou por conta da duração. É bem legal amanhecer com toda a energia vinda do palco. Esse show não posso perder”, diz.

‘Garota Vip’ é sucesso de público

O cantor esteve em Manaus em abril deste ano com o bloco “Vai, Safadão”, festa com temática de micareta indoor com direito a trio elétrico e abadás. O artista assina o selo “Garota White”.

O público que for curtir o “Garota VIP” poderá conferir os sucessos do DVD “WS in Miami Beach”. Entre as preferidas estão os sucessos “Ar-condicionado no 15” e “Ressaca de Saudade”.

Os preços e o início das vendas dos ingressos ainda não foram divulgados pela Fábrica de Eventos.

Colaborou Igor Lucas

Leia mais:

Wesley Safadão recebe batismo de igreja evangélica

Safadão traz micareta para Manaus em megaestrutura

‘Vai, Safadão’ chega a Manaus em maio