Safadão anuncia show inédito em Manaus

O cantor Wesley Safadão causou um verdadeiro alvoroço ao divulgar o bloco “Vai Safadão – A Festa” para o dia 13 de maio, em Manaus. A publicação no Instagram e Facebook deixou os fãs manauaras animados e rapidamente atingiu mais de 33 mil curtidas.

A publicação “Alô Manaus – AM… Saudade de vocês!” foi compartilhada mais de 1.800 vezes e gerou mais de oito mil reações e mais de 600 comentários apenas no Facebook.

“Esse homem em cima de um trio é sensacional. Até que enfim o projeto vem para Manaus”, publicou a recepcionista Drienne Railinny em sua rede social, usando emojis apaixonados para demonstrar a felicidade com a notícia.

A Dayana Araújo comemorou o fato da festa ser na véspera do dia em que ela comemora aniversário e deu dica aos amigos que quer o ingresso como presente.

Também já tem fãs contando os dias para o reencontro com o ídolo. No Facebook, a estudante Rhillary Emanuely comentou a publicação do artista, revelando estar ansiosa para o dia do bloco.

“Ai meu Deus… Ansiosa desde o ano passado. Estarei lá, gritando muito. Minha meta é sair de lá sem voz”, escreveu a jovem.

O artista também divulgou o show em Manaus no Snapchat.

“Alô Manaus, o bloco ‘Vai Safadão’, o bloco mais alegre, mais animado do Brasil dia 13 de maio. Safadão e Léo Santana aí em Manaus”, falou no vídeo.

No trio

Wesley Safadão – que antes de aterrissar em Manaus, grava um DVD em Miami no dia 15 de abril – vai invadir o Sambódromo de forma diferente. Se em outras apresentações, o cantor incendiou o público do palco, dessa vez o comando virá de cima de um trio, de forma inédita.

O bloco “Vai Safadão” já passou por cidades como São Luís, Recife, Aracaju e Salvador.

Rosianne Couto

EM TEMPO