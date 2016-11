Sabino se prepara para assumir vaga de Rotta na Câmara dos Deputados, dois anos após não ser reeleito

Dois anos depois de ter deixado o mandato na Câmara dos Deputados – por não ter sido reeleito –, o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB) se prepara para reassumir uma cadeira no parlamento, na vaga a ser deixada pelo vice-prefeito eleito, deputado Marcos Rotta (PMDB). Como é o primeiro suplente da coligação que elegeu Rotta, Sabino será empossado titular da cadeira em janeiro de 2017.

Otimista por retomar o mandato legislativo, o político de 52 anos afirma que somente quer ajudar Manaus e o Amazonas, que lhe concederam essa graça e que vai lutar pelos direitos do estado no legislativo federal.

EM TEMPO – O senhor terá uma nova chance de retornar à Câmara dos Deputados. O que fará de diferente em relação aos seus mandatos anteriores?

Sabino Castelo Branco – Não tem muito o que fazer de diferente, porque quando você chega em Brasília, o povo espera que você seja um deputado atuante e que consiga ajudar o estado e o município. E para ajudar, tem que ser com recurso, não tem outra forma. Eu conheço muito bem Brasília, e logo que cheguei, me tornei presidente da Comissão do Trabalho, uma das mais importantes dentro da Câmara dos Deputados. Então, conheço muito bem, e agora poderia ajudar muito mais, porque tenho alguns amigos que hoje são ministros. Meu partido faz parte da base do presidente Michel Temer e eu vou tentar me unir com outros deputados e senadores. Sou um homem determinado. Vou fazer minha parte e tudo que estiver ao meu alcance para ajudar o Estado, pois sei como está o interior. Eu vou começar a visitar o interior do estado todo. Quem é contra ou a favor… Não vou atrás de prefeito, vou atrás de ajudar o município porque tem um povo que está gritando e não aguenta mais.

EM TEMPO – Com relação ao processo eleitoral que tramitou no TRE, tornando–o inelegível, o que aconteceu de fato? Já está resolvido?

SCB – Eu não fiquei inelegível. O que eu não pude foi tirar a minha certidão de quitação eleitoral. Para eu ser candidato a prefeito na época, teria que ter a minha quitação eleitoral com a Justiça Eleitoral, e eu não pude tirar. Como houve uma doação do PMDB para o PTB, tudo legal, a justiça eleitoral pediu que eu dissesse de onde foi que veio o recurso do PMDB. Eu não tinha como dizer de onde eles doaram R$ 400 mil para o PTB. Só quem tinha que informar isso era o PMDB, porque eu não sabia. O PMDB fez uma nova prestação de contas e informou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), informando os doadores originários. Só que quando terminou a eleição de 2014, ficou o meu contador e uma advogada só mesmo para acompanhar, que não foi a mesma que participou da minha eleição. Eu fui citado pelo TRE para informar e a advogada esperou ser citada pelo oficial de Justiça, coisa que não acontece mais hoje, porque só se cita por meio do Diário Oficial Eletrônico. Quando ela foi ver, havia perdido o prazo. Eu tentei entrar com recurso, ficou intempestivo, entrei com agravo, também não aceitaram. Fui condenado pelo TRE com uma multa para devolver o dinheiro que o PMDB havia repassado para mim, no valor de R$ 400 mil, e aí eu questionei na Justiça isso, porém, o juiz não acatou. Meu advogado pediu para que fosse levado para a Fazenda Pública Federal para ver se isso era certo e o juiz enviou e agora retornou. Agora eu tenho que parcelar, no momento da saída do meu parcelamento, suspende tudo. Essa punição não vale para outros mandatos.

EM TEMPO – Então, o senhor estará apto a concorrer nas eleições de 2018?

SCB – Estou, sim, tanto que eu sou diplomado como primeiro suplente. Eu tenho o meu diploma, e a partir desse momento não há problema nenhum. Eu não podia concorrer a prefeito nestas eleições porque eu não pude tirar a minha certidão de quitação com a justiça, porém, não tive condenação nenhuma. Não cometi nenhum crime eleitoral. Tem muita gente que fica dizendo que eu cometi crime e isso não existe. Hoje a prestação de contas não deixa você inelegível, a não ser se você não prestar contas. Se você prestou, mesmo não sendo aceita, você não fica inelegível. O meu, porque perdeu o prazo. E eu pretendo concorrer a mais um mandato nas eleições de 2018, a minha carreira só está começando.

EM TEMPO – O senhor ensaiou disputar a prefeitura de Coari nestas eleições. Por que essa decisão? O senhor tem base eleitoral naquele município?

SCB – Tenho base, sim. Fui deputado por duas vezes, e praticamente o mais votado, porque eu tinha um programa de rádio em Coari. Quando eu chegava lá, havia um povo inteiro me esperando, e decidi uma eleição lá no município, à época, para o ex-prefeito Adail Pinheiro. Eu ajudei e muito aquele município e o povo sempre reconheceu. Agora nessa eleição me deram quase 6 mil votos. Na minha época, pensei em ser prefeito, mas, eu estava muito cansado, porque tinha televisão aqui em Manaus, aí tem que pegar avião, vai para lá e volta para cá, minha cabeça não estava bem para eu fazer isso. Para eu enfrentar uma prefeitura em Coari, seria muito cansativo. Chegou uma hora que eu não quis transferir o meu título, aí preferi aguardar.

EM TEMPO – Por que o senhor decidiu apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Arthur Neto?

SCB – Eu tinha uma convicção do que eu queria, porque havia vários candidatos e um desses era o Marcos Rotta (deputado federal), que era o segundo colocado nas pesquisas eleitorais. O Arthur primeiro e Rotta em segundo, e eu não fui apoiar o Rotta, fui apoiar o Arthur. Eu teria que fazer um esforço à época para me juntar com o Marcos Rotta para ele ganhar as eleições e eu assumir no lugar dele. Mas eu não quis, não desfazendo dos outros candidatos e principalmente do deputado Rotta, mas, eu convivi com Arthur por oito anos em Brasília e para mim é o mais preparado, porque ele tem experiência, conhece Brasília como poucos e é respeitado pela oposição e situação. Eu via a luta dele pela Zona Franca de Manaus, por várias ele derrubou sessão no Senado porque às vezes não queriam votar alguma coisa ou lei que vinha a beneficiar Manaus. Eu presenciava como ele atendia as pessoas, quem apoiou e quem não apoiou, com respeito e educação. A gente vê um currículo que é inegável, porque ele foi prefeito de Manaus novo, deputado federal e senador por duas vezes, foi um dos principais ministros do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Arthur é um diplomata de carreira, atravessou uma crise agora que poucos homens conseguiram – é só olhar o recurso do estado, que está falido. Arthur passou por tudo isso, ajeitou as finanças da prefeitura, fez as obras e agora com Michel Temer (presidente da República) e o recurso liberado, Arthur está fazendo tudo que está acontecendo em Manaus. E as pessoas ficam dizendo que foi por causa de época de eleição. Não. Foi porque o dinheiro saiu em cima da eleição.

EM TEMPO – A rivalidade do prefeito com o governador José Melo, como o senhor avalia? Acha que essa desavença trará algum problema aos projetos para Manaus?

SCB – Eu acho que não, porque são dois homens maduros e brigar entre os dois não vai adiantar. Vai prejudicar uma população e essa população vai dar uma reposta. Devem sentar para conversar. Se tem problemas políticos de lados opostos, tudo bem, que se respeitem, mas, institucionalmente, não. Acho que o prefeito não tem esse perfil, se for para ajudar um ao outro, ele está disposto a isso. Não podemos levar para esse lado, porque o povo não aguenta mais sofrer e se não se unirem, é daqui para pior.

EM TEMPO – O senhor vai assumir o mandato na Câmara dos Deputados num momento delicado que o país passa, crise financeira, PEC 241, eleição da presidência da casa. Como vai se comportar diante desses cenários?

SCB – Sempre fui um deputado de bom relacionamento com todos os meus colegas e com o presidente do meu partido, mas eu sou um deputado independente nas minhas convicções do que é bom para o povo e do que é ruim. O que for bom para população eu vou votar e o que for ruim, para agradar o governo, não. O governo não me elegeu e, sim, o povo do Amazonas. Sou primeiro suplente porque o povo meu deu esse voto, eu devo a eles. Não devo a presidente da República e a nenhum deputado. Participo de um partido que apoia o presidente Michel Temer, e o que for bom, tranquilamente eu votarei, o que não for, eu voto não na hora, não tenho problema nenhum, não tem nada que possa me prender ao governo.

EM TEMPO – O senhor é a favor da PEC 241?

SCB – Com sinceridade, não conheço o projeto mesmo. Como eu estou afastado, não conheço na íntegra. Porém, eu vejo uma divisão muito grande: quem é da base vai votar com o governo e quem não é da base, não quer. Chegando lá eu quero ver direitinho, vou conversar com os meus assessores e ver o que que vai prejudicar o meu estado. Aí, sim, vou tomar uma decisão.

EM TEMPO – O vereador Reizo Castelo Branco, seu filho, foi o terceiro mais votado no pleito, com mais de 10 mil votos. Essa popularidade pode ser usada para ele tentar algum outro cargo nas futuras eleições? Até mesmo para deputado estadual?

SCB – Sim, vai depender muito, o PTB vai ver. Nós vamos nos reunir mais na frente e vamos ver. O vereador Reizo é jovem, já pela terceira vez ele mostra que não sai do pódio. Foi o mais novo mais votado, o segundo, e agora o terceiro. Lá para frente com certeza tentaremos um projeto desse mais abrangente.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO