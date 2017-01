Sabino quer CPI para apurar crime organizado

O deputado federal e presidente regional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB/AM), Sabino Castelo Branco, declarou que está colhendo assinaturas para pedir a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara dos Deputados, para investigar a atuação do crime organizado no Brasil. De acordo com ele, a chacina ocorrida em Manaus, recentemente, lembrou as execuções praticadas pelo Estado Islâmico no Oriente Médio.

“Uma barbárie como essa que aconteceu em Manaus nunca foi vista antes no Brasil; esquartejamento de pessoas, decapitações, corações sendo arrancados. Isso é de uma crueldade imensurável. Nós estamos nas mãos do crime organizado neste país. Precisamos de uma solução urgente”, frisou.

O parlamentar disse, ainda, que a população do Amazonas está insegura em virtude da fuga de quase 200 criminosos do Complexo Prisional Anísio Jobim e da guerra entre as facções. Pontuou também que a insegurança não se restringe aos Estados no Norte, uma vez que essas organizações atuam em todo o território nacional.

Ao final, ressaltou que “o brasileiro merece uma vida livre do medo e dos perigos promovidos por esses criminosos, e eu, na condição de deputado federal eleito pelo estado do Amazonas, palco desse horrível massacre, estou disposto a ir às últimas consequências contra essas facções criminosas”.