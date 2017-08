Sabino permanece com quadro de saúde estável e não pode receber visitas

Boletim médico divulgado na tarde desta quarta – Divulgação

O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informou que o estado de saúde do deputado federal Sabino Castelo Branco, de 52 anos, continua estável. Ele está internado no local desde a manhã da terça-feira (15), após ser transferido de Manaus para a capital paulista em uma UTI aérea. As visitas ainda continuam proibidas.

“Foi admitido com quadro de cefaleia súbita, diagnosticado com hemorragia frontoparietal direita, sendo submetido a duas intervenções cirúrgicas”, diz o boletim médico de Sabino.

Em outro trecho, os médicos Roberto Kallil Filho, Felix Pahl e Eduardo Mutarelli falam sobre a situação de Sabino. “O quadro clínico é estável e há restrição de visitas por determinações médicas”.

A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria do filho do deputado, Reizo Castelo Branco, que não atendeu as ligações. No entanto, o outro filho de Sabino, se manifestou pelo facebook:

“Gente, eu , meu irmão e minha cunhada passamos a noite com meu pai e graças a Deus só melhoras. Queria agradecer primeiramente a Deus por estar cuidando do meu pai e segundo a família e todas as pessoas que estão mandando mensagem de apoio! Obrigado gente, força que daqui a pouco meu pai está voltando com a gente”.

Entenda o caso

O deputado federal Sabino Castelo Branco foi internado às pressas, na noite do último domingo (13), após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Na manhã de terça-feira (15), ele foi transferido para Hospital Sírio Libanês em São Paulo.

