Sabino passa por cirurgia longa e bem-sucedida, mas continua em estado grave

Sabino sofreu um AVC hemorrágico na noite de domingo – arquivo/Em Tempo

O Deputa Federal Sabino Castelo Branco (PTB), de 52 anos, passou por quatro horas de uma cirurgia considerada bem-sucedida durante a madrugada desta segunda-feira (14). Apesar do sucesso do procedimento médico, o parlamentar continua internado e em estado grave. As informações são da assessoria de imprensa do Deputado.

A assessoria também afastou os boatos de que o parlamentar havia sofrido um atentado. Essa notícia, que segundo a equipe de Sabino é falsa, chegou a ser divulgado em alguns blogs e sites de notícias de Manaus.

Um boletim médico sobre o estado de saúde de Sabino deve ser divulgado até o fim da manhã desta segunda-feira (14). A assessoria não confirmou uma possível transferência do parlamentar para outro hospital fora do Estado.

Sabino teve um AVC hemorrágico e deu entrada no Hospital Samel, no Centro de Manaus, às 21h30 da noite de domingo (13).

Leia também: Sabino Castelo Branco é internado após sofrer AVC hemorrágico

Namoro

Sabino também foi assunto na imprensa durante a tarde de ontem por por assumir um relacionamento com a modelo manauara Mariana Castilho. Na semana passada ela acusou o ex-namorado tê-la ameaçado de morte. O ex de Mariana chegou a Manaus neste sábado (12) e prometeu processar a modelo.

Sabino Castelo Branco também teria sido ameaçado de morte por criminosos de uma facção. A organização criminosa usou um funk para intimidar o parlamentar. Desde então, Sabino passou a andar cercado de seguranças.

Leia mais:

Sabino assume namoro com amazonense e diz: ‘encontrei alma gêmea’

Supostos traficantes divulgam funk com ameaça a deputado Sabino Castelo Branco

Sabino quer CPI para apurar crime organizado