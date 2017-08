Sabino está bem após sofrer AVC e passar por duas cirurgias, diz família

O deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB), de 52 anos, que está internado desde o último domingo (13), quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, passou por uma segunda cirurgia, nesta segunda-feira (14). De acordo com a família, o parlamentar passa bem.

Este é o segundo procedimento cirúrgico pelo qual o político é submetido desde que deu entrada em um hospital particular, localizado na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Centro-Sul de Manaus.

A delegada e ex-deputada estadual Vera Lúcia, com quem Sabino foi casado, aparece em um vídeo, gravado no fim da tarde de hoje, em diz à imprensa que o ex-marido está bem. “Graças a Deus ele está bem, a gente agradece aqueles que oraram e também a vocês da imprensa que estão fazendo o seu papel. O médico falou que ele está bem e nem precisou das 48h, porque Deus já operou antes, em menos de 24h”.

Ela ainda afirma que uma equipe médica de São Paulo está a caminho de Manaus para averiguar se há necessidade de transferir Sabino para um hospital paulista. “Vamos aguardar, mas está vindo uma equipe para somar com a equipe médica daqui. Agora ele está estável”, ressaltou.

Segundo a irmã de Sabino, Mari Lúcia, o irmão passou o Dia dos Pais com a família em uma chácara. “Ele é evangélico, não houve tiro como estão especulando, não ingeriu drogas, não morreu, nem nada. Ele estava pronto para ir para a igreja”, contou a irmã.

Sabino Castelo Branco está no terceiro mandato como deputado federal pelo Amazonas. Como suplente de Marcos Rotta, vice-prefeito de Manaus, o político assumiu o último mandato em dezembro de 2016.

Redes sociais

No domingo (13), o parlamentar assumiu o namoro com a modelo Mariana Castilho no instagram. “Depois de tanta mentira envolvendo meu nome e o de uma pessoa maravilhosa que não merece ser tratada desta forma, esclareço os fatos. Nós não somos esse tipo de pessoa que inventaram para denegrir nossa imagem. Se querem saber, estamos juntos, encontrei minha alma gêmea”, disse o deputado em uma foto que aparece ao lado da modelo.

A reportagem tentou contato com a modelo para saber o posicionamento dela sobre o assunto, mas não teve retorno.

Vida política

Raimundo Sabino Castelo Branco Maués nasceu na cidade de Manaus no dia 31 de agosto de 1964, filho de Amadeu Jardim Maués e de Deusa Holanda Castelo Branco.

Empresário, com formação superior incompleta em direito, tornou-se conhecido como apresentador de televisão, elegendo-se vereador em Manaus por duas vezes. No ano 2000, foi eleito pela coligação entre a sua agremiação, o Partido Popular Socialista (PPS) e o Partido da Mobilização Nacional (PMN). No ano de 2004, concorreu novamente e reelegeu-se como o vereador mais votado da capital, recebendo 7,73% dos votos. Em 2005, mudou de partido e filiou-se ao Partido da Frente Liberal (PFL).

Em 2006, foi eleito deputado federal pelo estado do Amazonas, pela aliança estabelecida entre PFL, Partido Social Cristão (PSC), Partido Trabalhista Nacional (PTN), Partido dos Aposentados da Nação (PAN), Partido Humanista da Solidariedade (PHS) e Partido Trabalhista Cristão (PTC). Recebeu 9,97% dos votos e tomou posse em fevereiro de 2007.

No primeiro ano de seu mandato, se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Como deputado, passou a integrar algumas comissões permanentes dentro do Congresso Nacional. Foi titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Primeiro Vice-Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.

