Sabino continua internado e família opta por manter silêncio

Uma semana após ser transferido para o Hospital Sírio Libanês em São Paulo, o deputado federal Raimundo Sabino Castelo Branco, de 52 anos, continua internado nesta segunda-feira (21). A família optou por manter o silêncio sobre o estado de saúde do parlamentar.

De acordo com a assessoria de Sabino, até esta terça-feira (22), a família deve disponibilizar uma nota oficial. Nas redes, Reiner Castelo Branco publicou algo sobre o pai no último dia 16, quando ainda estava em São Paulo. Já o Reizo Castelo Branco fez uma menção nesta segunda.

“A certeza de um amigo pra sempre… Vai ficar tudo bem Pai”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Hospital Sírio Libanês, que também não tinha informações sobre o estado do paciente. Fomos informados que não há outro boletim médico, além do divulgado no dia 16 deste mês.

Entenda

O deputado federal Sabino Castelo Branco foi internado às pressas, na noite de domingo (13), após sofrer supostamente um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

O parlamentar foi transferido na manhã do dia 15 para o Hospital Sírio Libanês. O quadro de Sabino apresenta estabilidade e é acompanhado por uma equipe do hospital paulista, composta por dois neurocirurgiões e uma médica intensivista.

No dia 16, saiu um boletim oficial do Hospital, informando que o quadro clínico e neurológico era estável. Na ocasião, houve restrição a visitas por determinação da equipe médica.

