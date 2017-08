Sabino Castelo Branco é internado após sofrer AVC hemorrágico

O deputado federal Sabino Castelo Branco foi internado às pressas, na noite deste domingo (13), após sofrer supostamente um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. O estado de saúde é considerado grave.

De acordo com pessoas próximas do político, ele foi levado ao Hospital Samel, localizado na avenida Joaquim Nabuco, no Centro da capital amazonense. Há possibilidade dele ser transferido para outro hospital, inclusive fora do Estado.

Leia também: Sabino assume namoro com modelo e diz que encontrou alma gêmea

O deputado foi levado imediatamente para o centro cirúrgico do hospital. Devido a hemorragia na cabeça chegaram a cogitar que teria sido baleado, mas a hipótese foi descartada por pessoas mais próximas de Sabino. O hospital ainda não divulgou boletim médico.

A reportagem tentou contato com a assessoria do parlamentar, mas não obteve sucesso. Uma funcionária do hospital confirmou a internação de Sabino, mas disse que não podia falar sobre o assunto. O incidente ocorre horas depois dele ser assunto na mídia ao assumir um relacionamento com a modelo manauense, Mariana Castilho. Na semana passada, ela acusou o ex-namorado de ser traficante no Rio de Janeiro e que teria a ameaçado de morte. O ex chegou em Manaus neste sábado (12), onde prometeu processar a modelo.

Sabino Castelo Branco também foi ameaçado de morte pela criminosos de uma facção criminosa, que utilizaram um funk para intimidar o parlamentar. Sabino passou a andar cercado de seguranças.