Sabino apresenta melhora após ser transferido para São Paulo

Sabino chegou na capital paulista com o quadro estável e está acompanhado dos filhos – Divulgação

O deputado federal Sabino Castelo Branco, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, desde a manhã desta terça-feira (15), ao ser transferido de Manaus para São Paulo em um avião com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), passa bem e já apresenta uma melhora. A informação foi repassada pela assessoria do parlamentar.

O advogado dele, Yargo Vidal, disse que a viagem até o estado de São Paulo foi tranquila e dentro do que a equipe médica esperava. “Não houve nenhuma eventualidade e o Sabino está melhorando”.

Leia também: Sabino assume namoro com amazonense e diz: ‘encontrei alma gêmea’

Ainda de acordo com ele, Sabino chegou na capital paulista com o quadro estável e está acompanhado dos filhos, o vereador Reizo Castelo Branco e Reiner Castelo Branco.

A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde, que deve divulgar um boletim médico após os exames serem finalizados. O hospital não informou se ele passará por um novo procedimento cirúrgico.

Entenda o caso

Sabino Castelo Branco sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico no último domingo (13) e foi internado às pressas. Ele passou por duas cirurgias e foi avaliado pela equipe do Sírio Libanês ainda no hospital Samel, em Manaus. A transferência do parlamentar só foi autorizada nesta terça após o quadro de saúde ficar estável.

EM TEMPO