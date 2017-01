‘SabbaRock’ do Porão começa mais cedo neste sábado

Tradicional fim de noite de Manaus, o Sabbarock do Porão do Alemão (avenida Coronel Teixeira, 1.986, São Jorge) começa mais cedo neste sábado (14). O bar abre suas portas às 19h, com entrada livre para todos até as 21h.

Os clientes podem aproveitar a promoção Happy Hour em dobro da casa: basta pedir um dos itens em oferta – coquetéis, drinques, cervejas, chopes e energético Fusion – para levar outro igual na hora.

O público pode aproveitar ainda o cardápio incrementado com novos petiscos, como sanduíches e delícias orientais (sushis e temakis), e novos drinques e coquetéis, como o Genghis Khan e o sugestivo Beijoqueiro.

Para completar a noite de rock pesado, as bandas Firewall e Hightower comandam a trilha sonora com grandes nomes do gênero,como Metallica, Guns n’ Roses, AC/DC, The Killers e Bon Jovi.

