Sabá Reis é cotado para liderança do governo

Com discurso de “líder de governo”, o deputado estadual Sabá Reis (PR) afirmou, nesta segunda-feira (23), que a escolha para o novo nome que vai defender as ações do Executivo estadual na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), ainda não foi definido pelo governador José Melo (Pros). A vaga vai ficar aberta a partir do dia 1º de fevereiro, quando o então líder do governo, David Almeida (PSD), tomar posse no cargo de presidente do Parlamento estadual.

Além de Sabá Reis, os deputados estaduais Abdala Fraxe (PTN) e Belarmino Lins (Pros) são ventilados para assumir a liderança de Melo na casa.

Nos bastidores, o nome de Sabá Reis – que vai integrar a nova mesa diretora no cargo de secretário-geral – é dado como certo para assumir a função de líder, inclusive com apoios de aliados, como Abdala Fraxe.

Fraxe afirmou que o governador deverá definir o novo líder do governo ainda esta semana. O parlamentar explicou que José Melo deverá se responsabilizar sobre a indicação do nome que vai assumir o compromisso de defender as ações do Executivo, não cabendo nenhuma responsabilidade por parte dos parlamentares.

“O meu nome é descartado, pelo fato de eu já ser o líder da maioria na casa. Dessa forma, não pode ficar com uma redundância de função”, disse Fraxe.

Sabá, por sua vez, disse à reportagem que já tem apoio de uma grande maioria dos deputados, entre eles Dermilson Chagas (PEN), Bosco Saraiva (PSDB) e David Almeida, que já declararam abertamente o apoio para ele ser a liderança do governo. Ele relembrou que já exerce, nestes últimos 2 anos a vice-liderança do governo, por isso é bastante natural ter o apoio dos colegas parlamentares.

“Não existe disputa em torno desta missão. Eu vejo que o deputado David Almeida foi um líder muito bom, foi presente, procurou se inteirar, estudou, acompanhou, e estreitou a relação da liderança com as estruturas do governo”, disse Sabá.

O deputado do PR disse que até o momento, o governador não o chamou para tratar sobre o assunto. Segundo ele, os problemas enfrentados pelo governo, como a crise no sistema carcerário, e a crise econômica são prioridades do chefe do Executivo. Ele disse ainda que todas essas problemáticas vêm sendo resolvidas por José Melo com a devida paciência e tranquilidade necessária.

Belarmino Lins descartou qualquer conversa sobre liderança do Executivo. O parlamentar informou ainda que não tem nenhum conhecimento ou especulação sobre os possíveis nomes cogitados para assumir o cargo de liderança e ressaltou que a escolha é uma prorrogativa do governador. Segundo Belão, o líder do governo tem que ter um perfil com vontade política, ter bom discurso, presença em plenário, bom trânsito na bancada e confiança do governador.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) informou que até o momento não tem nada definido por parte do chefe do Executivo sobre o nome que vai assumir o cargo de líder do governo na Aleam.

Henderson Martins

EM TEMPO