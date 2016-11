Ryan Bader vence Minotouro e enterra sonho do brasileiro no UFC 13

Ryan Bader não deu a menor chance para Minotouro. O norte-americano dominou todas as ações na madrugada deste domingo (20), no UFC em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. Ele venceu por nocaute técnico no terceiro round e calou o público presente no local da luta.

Essa é a segunda vitória dele no mesmo confronto. O resultado enterra o sonho do brasileiro: vencer a segunda consecutiva e aspirar posições mais altas no ranking da categoria. Era esse o discurso do irmão Nogueira durante a semana do evento.

No primeiro encontro entre eles, no UFC 119, há seis anos, Bader deixou o octógono com a vitória decidida pelos juízes. Por isso, durante a semana, chegou a falar que dominaria o adversário e o colocaria no chão como quisesse. O que aconteceu foi até um pouco pior.

O norte-americano dominou os primeiros cinco minutos com certa facilidade, especialmente nos momentos em que a luta esteve no chão. O ground and pound do americano praticamente acabou com as chances do brasileiro reagir. A estratégia se repetiu no segundo e no terceiro round, com quedas aplicadas com ainda mais tranquilidade. Para colocar fim na disputa, esperou o momento certo até encaixar a sequência e forçar Mario Yamasaki a interromper o confronto.

Minotouro vinha de uma boa vitória por nocaute técnico no primeiro round contra Patrick Cummins, no UFC 198, em Curitiba, em maio, e ainda falava em subir no ranking para manter um sonho distante de cinturão. Ryan Bader também veio para esta luta com uma vitória na bagagem: Ilir Latifi, em setembro. Seu momento, no entanto, é infinitamente superior: são sete vitórias nas últimas oito lutas e uma chance real de voltar a ser cogitado como desafiante ao título de Daniel Cormier.

O norte-americano, aliás, só esteve neste card para substituir o adversário original do irmão Nogueira. O sueco Alexander Gustafsson seria o desafiante inicialmente, mas se lesionou e precisou deixar o card.

