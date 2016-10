Russos anunciam que Ronaldo apresentará mascote da Copa

Bicampeão mundial pela seleção brasileira, em 1994 e 2002, o ex-centroavante Ronaldo foi o escolhido para apresentar na próxima sexta-feira o mascote da Copa de 2018, na Rússia, que será escolhido entre o tigre siberiano, o lobo e o gato.

“A apresentação do mascote oficial da Copa do Mundo de 2018 terá a presença de uma lenda do futebol. Ronaldo virá”, anunciou nesta quarta (19), em perfil no Twitter, o diretor do comitê organizador do torneio, Alexei Sorokin.

O Fenômeno já participou do sorteio dos grupos das eliminatórias europeias do Mundial-2018 em São Petersburgo, no ano passado. Agora, o brasileiro apresentará o mascote no programa noturno mais popular da televisão russa.

Ronaldo terá a companhia do ex-jogador Boban. Hoje assessor da Fifa, o croata representará a entidade já que o presidente da entidade, Gianni Infantino, não poderá comparecer ao evento.

Por Folhapress