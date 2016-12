Rússia bate Costa Rica no duelo dos eliminados

Um apático duelo de lanternas diante de arquibancadas vazias em um clima chuvoso. Esse foi o cenário da vitória da Rússia por 3 a 1 sobre a Costa Rica, pela terceira rodada do Torneio Caixa Internacional de Futebol Feminino, na noite desta quarta-feira (18), na Arena da Amazônia.

As russas Pantukhina Ekaterina, Morozova Elena e Karpova Nadezda balançaram as redes. Melissa descontou para Costa Rica. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (18), na disputa do terceiro lugar do torneio. A bola vai rolar às 14h30.

O jogo

A Costa Rica começou dominando a Rússia. Aos seis minutos do primeiro tempo, a atacante costa-riquenha Karla Villallobos exigiu difícil defesa da goleira russa Beliaeva Alena.A partir dos 15 jogados somente a Rússia chegou ao ataque. No estilo futebol moderno de forte marcação na saída de bola, o time europeu neutralizou as adversárias e controlaram a partida.

A centroavante Cholovyaga Anna quem mais finalizava pelo lado do selecionado russo. Após bate e rebate na área aos 21 minutos, livre de marcação e de frente para o gol, Anna aproveitou a sobra, mas chutou para fora.

Aos 44 minutos, a meio-campista russa Pantukhina Ekaterina acertou uma cobrança de falta no ângulo direito da goleira costa-riquenha Dinnea Días. Um golaço que abriu o placar.

Ambos os times voltaram dos vestiários apáticos. Emoções somente aos 14 de bola rolando, quando a armadora Morozova Elena invadiu a grande área e chutou em diagonal rasteiro para ampliar: 2 a 0.

A Costa Rica diminuiu aos 21. A atacante Melissa desenvolveu uma bela jogada individual. Ela invadiu a grande área, driblou duas oponentes e chutou rasteiro no cantou direito.

A Rússia deu números finais ao jogo aos 31. A atacante Karpova Nadezda acertou uma cabeçada no ângulo; 3 a 1.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO