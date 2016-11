Rússia anuncia nova trégua em Aleppo na sexta e exige saída de rebeldes

A Rússia anunciou uma nova ‘pausa humanitária’ nos ataques sobre Aleppo para sexta-feira (4), e orientou que os rebeldes entrincheirados em partes sitiadas desta cidade no norte da Síria saiam do local.

O presidente Vladimir Putin exigiu a interrupção dos ataques “para evitar vítimas sem sentido”, afirmou nesta quarta-feira (2) o Ministério da Defesa russo.

“Dado que os nossos colegas americanos são incapazes de separar a oposição dos terroristas, falamos diretamente aos líderes de todos os grupos armados e pedimos que cessem os combates e deixem Aleppo com suas armas”, declarou Valery Gerasimov, chefe das Forças Armadas da Rússia.

Facções rebeldes rechaçaram a iniciativa russa e prometeram se manter em Aleppo.

Segundo o governo russo, dois corredores especiais serão abertos entre as 9h e as 19h locais (4h e 14h em Brasília) para permitir que os rebeldes saiam ilesos de Aleppo com suas armas. Uma das saídas apontará para a fronteira com a Turquia e a outra para a província síria de Idlib.

Além disso, civis, doentes e feridos poderão ser evacuados durante o cessar-fogo na sexta por outros seis corredores humanitários.

Durante tréguas anteriores, a abertura de corredores não foi suficiente para que se pudesse levar ajuda humanitária aos moradores que vivem nas partes sitiadas de Aleppo, segundo as Nações Unidas.

Há meses, tropas leais ao regime do ditador sírio, Bashar al-Assad, tomaram controle das vias de acesso à parte leste de Aleppo, bastião de grupos rebeldes, deixando isoladas aproximadamente 270 mil pessoas que vivem na área.

A Rússia, aliada do regime sírio, realiza ataques aéreos sobre as partes sitiadas de Aleppo. Os bombardeios já mataram centenas de civis e destruíram hospitais, atraindo críticas de líderes ocidentais.

Gerasimov disse nesta quarta que uma ofensiva lançada pelos rebeldes na semana passada para tentar romper o cerco a Aleppo fracassou.

“Os terroristas sofreram grandes perdas em vidas, armas e equipamentos. Eles não têm chance de escapar da cidade”, afirmou.

O governo russo anunciou nesta terça (1º) que a retomada das negociações de paz na Síria foi adiada de maneira indefinida devido à atuação de extremistas apoiados por potências ocidentais.

O anúncio de uma nova pausa temporária nos ataques sobre Aleppo pode indicar um ultimato da Rússia para os rebeldes sírios. Em parceria com o regime sírio, a Rússia prepara uma ofensiva final retomar a cidade das mãos dos grupos insurgentes.

A retomada de Aleppo, uma das maiores cidades da Síria, é considerada estratégica para enfraquecer a insurgência armada contra o regime de Assad.

Iniciada em 2011, a guerra civil na Síria já deixou mais de 400 mil mortos e forçou milhões de pessoas a sair de suas casas.

