Rússia anuncia morte do ministro de Guerra do Estado Islâmico

Mosul passou a ser controlada pelo Estado Islâmico em junho de 2014 – foto: divulgação

O Ministério de Defesa da Rússia anunciou nesta sexta-feira (8) a morte do ministro de Guerra do Estado Islâmico (EI), Gulmurod Khalimov, em um bombardeio da aviação russa à cidade síria de Deir al Zor, ação na qual foram mortos cerca de 40 jihadistas. As informações são da agência EFE.