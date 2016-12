Rubinho é vice: Fraga se torna mais jovem campeão da Stock Car

Rubens Barrichello, 44, bem que tentou, mas Felipe Fraga, 21, tornou-se neste domingo (11), em Interlagos, o mais jovem campeão da Stock Car.

O piloto da Cimed Racing precisava apenas do 12º para confirmar o título. Já Rubinho, da Full Racing, tinha que vencer a corrida e torcer para que o adversário ficasse no máximo em 13º.

Tudo parecia fácil para Fraga, que largou na pole, seguido pelo veterano. Com uma boa largada, aumentou sua vantagem para o ex-piloto da F-1, que perdeu posições logo no início. Mas a entrada do Safety Car na pista, após um acidente, fez com que ela fosse perdida.

Com a normalização da prova, Rubinho forçou ultrapassagem, tocou na traseira de Serrinha e rodou, indo para a 18ª posição.

Mas a chuva durante a prova fez a tranquilidade de Fraga ser ameaçada. Na troca de pneus, o piloto da CR perdeu tempo, indo para 11º lugar. Barrichello arriscou se manter na pista.

A ousadia fez o experiente piloto ganhar posições e terminar a prova em segundo. O vencedor foi Daniel Serra, que fez sua despedida da equipe Red Bull Racing. Felipe Braga chegou em 10º, mais que o suficiente para garantir o título e ver o ídolo ficar com o vice-campeonato.

A Cimed Racing, equipe do mais novo campeão da Stock Car e de Marcos Gomes, foi bicampeã por equipes.

