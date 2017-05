Ruas na Cidade Nova são atendidas no novo programa de obras da Prefeitura

Em apenas um dia de ação das obras de verão na cidade, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já concluiu os serviços de tapa-buraco em todo o Núcleo 6 do bairro Cidade Nova, zona Norte. Os trabalhos fazem parte do ‘Pacote de Verão‘ lançado na terça-feira (16).

No núcleo 6, os trabalhos foram realizados nas ruas Teriano, Dessana, Carapanã, Flórida, Florinéia, Canamari, Maioruna, entre outras, totalizando 25 vias. No núcleo 5, do mesmo bairro, a equipe da Seminf também finalizou os trabalhos na rua 47, com recuperação da camada asfáltica da via e drenagem superficial em alguns trechos.

Paralelamente aos trabalhos, a Seminf também atua nas ruas 146, 147, 151 e 152 do núcleo 9; rua Curió, no núcleo 1 e rua 87, no bairro Francisca Mendes. A previsão é que, nos próximos meses, aproximadamente 200 quilômetros de recapeamento, tapa-buraco reforçado com brita e pedra rachão, drenagem, meio-fio, sarjeta e iluminação pública sejam recuperados com a ação.

Nessa primeira etapa, os trabalhos vão se concentrar nas ruas da Cidade Nova 1, 2, 3, 4 e 5, além de 23 núcleos do bairro e dos conjuntos Osvaldo Frota, Canaranas e Francisca Mendes. Mais de 400 homens estão envolvidos na operação que também vai contemplar outros bairros da cidade.

