Ruas do Armando Mendes irão receber ações de infraestrutura pela prefeitura

Pelos próximos meses, as ruas do bairro Armando Mendes, na Zona Leste, irão receber diversas ações de melhoria viária pela Prefeitura de Manaus. O pacote de obras inclui serviços de tapa-buraco, drenagem profunda e colocação de meio-fio e sarjeta, que já começaram a ser executados pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Nesta sexta-feira(9), o vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Marcos Rotta, retornou ao bairro para acompanhar as obras. Esses serviços, segundo Rotta, fazem parte das ações pautadas pela gestão do Prefeito Arthur Virgílio Neto, como forma de dinamizar as demandas e atender às solicitações apresentadas pela população.

“Estivemos aqui na semana passada conversando com os moradores e ouvindo suas necessidades, pois a base da nossa gestão será investir em serviços e obras que promovam melhor qualidade de vida para as pessoas. Nossas equipes da prefeitura estão trabalhando de forma incansável para cumprir essa meta”, destacou.

Os trabalhos começaram na rua Israel Bastos, onde 160 metros de drenagem profunda estão sendo implantados. Em seguida, a via receberá recuperação de base e aplicação da massa asfáltica. Um estudo para avaliar possível alargamento da via também já está sendo feito. A comunidade ganhou, ainda, duas escadas que dão acesso à comunidade da Sharp.

Ainda no mesmo bairro, a minivila olímpica do Armando Mendes também terá todo o muro do entorno refeito, uma vez que a estrutura é antiga e apresenta risco de desabamento. “A cada chuva era uma transtorno aqui, pois água invadia a nossa casa, além do risco de ter o muro da vila olímpica desabar sobre o nosso teto. Quando o secretário esteve aqui mostramos o problema a ele e tivemos uma resposta rápida. Agora, mesmo com o serviço ainda em execução, já vemos melhorias”, comemorou a moradora Francisca Costa.

