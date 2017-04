Ruas de Manaus apresentam rachaduras após temporal

Além da cratera que surgiu na avenida Torquato Tapajós, após um forte temporal atingir Manaus nesta quarta (5), outros dois pontos da cidade apresentaram sinais de ruptura em suas vias. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atua nos três locais para sanar os problemas.

Logo no início da tarde, um buraco surgiu no cruzamento da avenida Maceió com a rua Domingos Lima, bem próximo ao Reservatório do Mocó. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) isolaram o local e trabalharam para dar maior fluidez ao trânsito.

Outro ponto que apresenta rachaduras em via pública é a Lóris Cordovil, sentido Centro/bairro, oposto à Alameda do Samba. A ruptura tem início ainda na calçada, onde fica localizado um bueiro. Bem próximo, no final da manhã, houve um acidente de trânsito, com vítima lesionada na área.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura (Seminf) informou, por meio de nota, que a situação da Rua Lóris Cordovil foi ocasionada pelo alto volume de água na pista, que fez romper o gabião existente no local. Ao ceder, houve também uma movimentação da ponte.

Ainda segundo o órgão, a situação está sendo acompanhada pela secretaria, que já tomou as providências para isolar a área. Para a recuperação do gabião, um empresa especializada será contratada, em caráter emergencial, para solucionar o problema no menor tempo possível.

Já sobre a situação na Avenida Maceió com a Rua Domingo Lima, a Seminf informou que a demanda é de responsabilidade da Manaus Ambiental.

