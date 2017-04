Rua se destaca por comércio atacadista e atrai revendedores

O centro de Manaus é conhecido, tradicionalmente, por abrigar lojas que vendem no varejo. Porém, uma área em plena região central da cidade – a rua Rui Barbosa, entre a 7 de Setembro e a Saldanha Marinho – chama a atenção pelo fato de a maior parte dos estabelecimentos do ramo de confecções do local vender somente peças no atacado.

A rua Rui Barbosa concentra um fluxo de lojas de roupa, como a Cicatriz Jeans (CKZ), Victória Viana Moda Feminina e Volume 2 Jeans, entre outras, que vendem exclusivamente no atacado.

Esses estabelecimentos comerciais alimentam revendedores autônomos do interior e “sacoleiros” da capital amazonense que, por sua vez, alcançam uma alta margem de lucro, que pode chegar a 100% e um preço médio por peça de R$ 100.

A maioria das lojas funciona como uma espécie de distribuidora das fábricas de indústria têxtil localizadas no Estado de Goiás, onde a mão de obra sai mais em conta para as fábricas de acordo com os empresários.

As peças sofisticadas de alta qualidade são vendidas em média a R$ 100. A gerente da loja de grife feminina Victória Viana, Ionara Soares, informou que o perfil do comprador do atacado é aquele revendedor que atua na capital amazonense e também o revendedor do interior, em lojinhas ou como ambulantes.

Ionara conta que o atacado é mais atrativo no valor e, também, é mais cômodo para trabalhar, porque o cliente tem mais autonomia em analisar as peças, mesmo com a presença do vendedor, mas sem precisar auxiliar o tempo inteiro como ocorre no varejo.

Lucro

O lucro desse segmento aparece na grande quantidade e no giro mais rápido do produto que acontece graças ao valor mais acessível.

A maioria das vendas possibilita um lucro de 100% em cima de cada peça, seja para loja, seja para o revendedor.

Na hora de fazer o pagamento, o revendedor tem ainda um desconto de 10% quando for à vista no débito ou em espécie.

Para o revendedor que está começando, o número mínimo de peças que deve comprar é de 12, e para aqueles que querem para uso próprio, que não possuem cadastro, a quantidade mínima é 24 peças. “O revendedor que já comprou a primeira vez e abriu o cadastro, da segunda vez, ele já pode pegar de uma ou duas peças, porque acaba retornando aqui toda semana”, revela Ionara.

A lojista detalha também que as roupas na sua loja têm um custo médio de R$ 150. “A gente tem conquistado novos clientes, sempre está vendendo bem, mesmo com a dificuldade da crise. Nossas revendedoras batalham bastante para vender a baixo preço e fazem promoção igual à gente”, completa a gerente.

Foco em ‘público seleto’

A autônoma Maria Lobato, 62, já tem cadastro há alguns anos na Victória Viana, umas das lojas atacadistas da rua Rui Barbosa, no Centro.

Com o crédito em aberto, ela aproveita para intensificar suas vendas com as encomendas da vizinhança e colegas, consideradas por ela como seu “público seleto”.

A ambulante costumava comprar, no mínimo, cinco peças para vender como “sacoleira” e sempre frequentou a mesma rua “porque gosta do preço e da qualidade do produto”, segundo ela.

Maria informou que vende nessa modalidade já há 15 anos, mas atualmente, com a crise, passou a vender apenas sob encomenda. Antes, ela chegava a comprar por mês de dez a 15 peças, e garante que vendia todas.

A revendedora disse que lucra com uma margem que varia de 60% até 100%. “Vai depender do preço que sai a prestação. Tenho comprado mais roupas por encomenda, porque é inseguro gastar no momento que estamos passando”, diz.

Datas comemorativas

O lucro de Maria com as vendas acontece principalmente nas datas comemorativas para o comércio, como o Dia das Mães, fim de ano (Natal e Ano-Novo) e o Dia dos Namorados. “É uma atividade de complemento da renda. Comecei desde que era empregada doméstica e já sou habituada a trabalhar com esse segmento”, conclui.

Segredo está na qualidade

O representante da marca Cicatriz, Francisco Nogueira, acredita que o que move os empresários a expandir negócios para o atacado é a oferta de um produto para quem quer criar uma melhor qualidade de vida, por meio da venda de bons itens. “Por meio das vendas é possível ter um lucro de até 100%. O cliente lá fora compra por conta dessa confiança e da durabilidade”, aponta Francisco.

Desconto

Na Cicatriz, o desconto pode chegar de 8% para compras à vista, cartão ou cheque. O lucro é gerado pela quantidade mesmo com desconto, porque no atacado se trabalha menos para vender maior número de peças. “O produto tem uma circulação boa e como é bem distribuído, acaba gerando um bom lucro”, conta.

Procura

A fabricação da marca é própria, feita em Goiânia, e a loja é a única representação em Manaus no atacado da Cicatriz. “Mesmo com a crise, as roupas da Cicatriz continuam tendo procura. A pessoa que trabalha com revenda está sempre procurando”, revela.

Francisco afirma também que a empresa possibilita que os revendedores comprem entre 15 a 20 peças. Pessoas que estão começando também podem usar esta quantidade. “Tem clientes que às vezes não querem revender, e compram para outras pessoas, mas a gente estabelece que vendemos apenas em atacado”, diz.

Consenso entre empresários

O gerente Waldemir Oliveira, da loja Volume 2 Jeans, revela que a rua do atacado é histórica, há mais de 20 anos a tendência se instalou naquele local do Centro por acaso e deu certo, como consenso dos empresários em vender nessa área só no atacado. “Viram que o local é bom e deu certo para o vizinho e os outros empresários vêm chegando também para vender, e a concorrência é saudável, sem brigas”. O empresário disse que atualmente a rua ficou tão famosa que o alcance dos clientes se estendeu até para fora do Amazonas.

Além dos “sacoleiros”, que compram no atacado e saem revendendo pelos bairros e vizinhança ou nas escolas, a loja também tem clientes do interior, que vêm pela rodoviária de Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva, ou via fluvial de Coari, Tefé, Parintins e, até mesmo, de Santarém, no Pará. “A marca em si não abre opção para vender no varejo, justamente para não atrapalhar a venda desses nossos clientes”, argumenta Waldemir.

Gastos

Os revendedores da Volume 2 podem ter um lucro em média de 100% por peça, mas esse número varia por pessoa que deve levar em conta outros gastos como alimentos.

