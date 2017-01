Roubos nos ônibus causam prejuízos de quase R$ 1 milhão em um ano

Os constantes assaltos ocorridos nos coletivos em Manaus causaram prejuízo de R$ 996,02 mil para as empresas do transporte público nos últimos 12 meses, conforme dados do Sindicato das Empresas de Transportes de Manaus (Sinetram), divulgados nesta segunda-feira (30). De acordo com o levantamento, entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registradas 3.389 ocorrências.

No comparativo a 2015, quando ocorreram 2.701 assaltos dentro dos ônibus das 10 empresas que operam na capital, esse aumento foi de 25,47%. Em relação a valores, as empresas também observaram o salto de 108,66% na comparação ao montante de 2015, quando o fruto dos roubos resultou em prejuízo de R$ 477 mil.

O diretor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, destacou que neste ano a entidade pretende investir no sistema de bilhetagem eletrônica para diminuir os roubos aos coletivos e que vem discutindo essa questão com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Embora tenha dito que alguns projetos do Sinetram estejam sendo implantados para reduzir esse tipo de crime, Borges preferiu não adiantar quais aplicativos serão usados, ressaltando que os empresários aguardam resposta das autoridades de segurança pública para sanar o problema.

“Esses assaltos são relatados para a SSP-AM e temos a esperança que esses crimes diminuam dentro do ônibus. Trabalhamos para reduzir a incidência da utilização de dinheiro nos coletivos, o que provavelmente também reduza os roubos”.

A assessoria da SSP-AM informou que não cabe ao órgão executar operações de combate a esse tipo de crime. Responsabilidade é da Polícia Militar.

Gerson Freitas

EM TEMPO