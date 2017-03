Rotta sugere criação de Fundo Nacional para situações de risco

O prefeito interino de Manaus, Marcos Rotta (PMDB), defende a criação de um Fundo Nacional para atender pessoas afetadas pela seca e enchente dos rios. A proposta foi lançada no 4° Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, realizado com a presença de diversos gestores do interior, no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), que fica na Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, em que se discutiu investimentos e projetos focados no desenvolvimento urbano de forma sustentável.

O primeiro passo para emplacar o projeto é uma carta aberta a ser endereçada à Frente Nacional de Prefeitos (FNP), como resultado desta etapa regional do encontro, de forma que o fundo se concretize para atender aos municípios da Região Norte, afetados pelas secas e cheias dos rios.

“O fundo vai proporcionar que os estados saiam dessa posição de pires na mão de todo sempre e parem de procurar os ministros, os ministérios ou os presidentes de plantão para saírem em defesa dos municípios do Amazonas e da Região Norte”.

Rotta ressaltou ainda que a Região Norte não pode ser mais tratada em caráter de emergência e que o governo federal tem que entender que esta região tem diferenças, particularidades e peculiaridades. “Eu vou defender, junto da Frente Nacional, para que isso seja uma política constituída por todos os municípios e por todos os estados da região”, disse.

O prefeito interino explicou que o governo federal envia muitos recursos em caráter emergencial e que é preciso sentar para discutir, não apenas sobre a necessidade de criação do fundo, mas também a origem destes recursos. A ideia é antecipar os fatos, antes de os fenômenos naturais acontecerem.

Este evento teve como objetivo criar uma base para um outro encontro, que acontece de 24 a 28 de abril, em Brasília, onde deve reunir cerca de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários e ex-prefeitos.

Ainda tratando da questão da sustentabilidade, Rotta ressaltou que o encontro da FNP se assemelha aos trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura de Manaus relacionados ao desenvolvimento sustentável. Ele afirmou que a prefeitura está com uma política acertada que é a substituição das lâmpadas antigas de vapor de sódio para as de LED, trazendo modernidade, melhorias e economia para a cidade.

“Estamos renovando as frotas de ônibus em Manaus por veículos mais novos, menos poluentes. Temos uma referência na cidade que vem por meio do aterro sanitário, na questão de resíduos sólidos e queimando biogás”, explicou Rotta a representantes da FNP, que estavam no encontro.

Ele ressaltou que a capital amazonense tem possibilidade de receber créditos de carbono da Organização das Nações Unidas (ONU), uma vez que a prefeitura vem sendo monitorada pela organização. Outra política sustentável apresentada por ele, é a alternativa de trazer a floresta para dentro da cidade de Manaus, plantando somente este ano, mais de 25 mil mudas.

Rotta afirmou que a prefeitura vem empreendendo parcerias com organismos que trabalham e militam na questão ambiental e sustentabilidade, nacionais e internacionais e revelou que esta semana pretende fazer uma visita ao World Wildlife Fund (WWF) para estipular uma parceria.

Entre os principais desafios enfrentados pelos municípios, segundo ele, são as questões voltadas para os lixões, que fazem com que os municípios passem a não ter condições viáveis ou financeiras para atender a demanda em relação aos resíduos sólidos. “A política da cidade de Manaus tem tido resultado nessa questão da preservação do meio ambiente, eu penso que podemos contribuir ainda mais”.

Henderson Martins

EM TEMPO