Rotta fala em motivação e responsabilidade para superar desafios na vice-prefeitura

Após 18 anos de carreira política e atuações como deputado estadual e federal, o vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB) revela que a transição do parlamento legislativo para o executivo está sendo realizada com muita motivação. O paranaense, de 49 anos, da cidade de Cianorte (PR), admite que a tarefa de comandar a secretaria de Mobilidade Urbana, oferecida pelo prefeito Arthur Neto (PSDB), foi recebida com muita responsabilidade.

EM TEMPO – O senhor permaneceu por um longo período de tempo no parlamento legislativo. Como está sendo trabalhado este procedimento de transição para o executivo?

Marcos Rotta – Eu estou em um processo de adaptação e conhecimento. Foram 18 anos de parlamento e, agora, uma semana de executivo. Mas, estou muito motivado e consciente do nosso papel e responsabilidade. O prefeito Arthur Neto tem sido muito generoso e cordial comigo, me dando todas as oportunidades para que eu possa desempenhar o meu papel como vice-prefeito. Essa cordialidade tem me deixado à vontade para trabalhar, aproveitando um pouco dessa experiência administrativa que Arthur tem. Então, eu estou muito alegre. Só nesse início de ano, já estou atendendo pessoas, ouvindo as demandas e sugestões a respeito da cidade de Manaus. As pessoas vêm, porque elas também estão nesse espírito de motivação e confiando na gente.

EM TEMPO – Há algum tempo, a função de vice-prefeito tem sido classificada como “figurativa”, pelo fato da ausência de autonomia e destaque. Como o senhor pretende acabar com este estereótipo?

MR – Eu estou à disposição do prefeito. Ele teve que viajar para tratar de assuntos pessoais e me deu uma série de missões. Eu acho que aquilo que defendemos na campanha, de que eu não seria um vice decorativo, está valendo agora, na prática. Onde eu puder servir melhor à prefeitura, eu servirei. Um exemplo disso, foi a elaboração da Lei de Incentivo à Cultura, que foi uma orientação do prefeito, para que pudesse acelerar a sua confecção e encaminhar à Câmara Municipal de Manaus. No dia primeiro de fevereiro, o próprio Arthur vai entregar o projeto para a Casa Legislativa.

Em Tempo – A sua carreira política foi estruturada em prol da defesa dos direitos do consumidor. Esta experiência se aplicará, de alguma forma, a sua gestão como vice-prefeito?

MR – Uma coisa que sempre foi ponto inicial das minhas ações foi ouvir as pessoas. Eu confeccionei muitos projetos de lei, audiências públicas, pronunciamentos, requerimentos e ingressei com ações na justiça. Todo meu lema tem esta origem, que é ouvir as pessoas. Aqui no poder executivo, estou intensificando, ainda mais, esta questão, para que eu possa aprender, porque, nesse momento, eu preciso ganhar essa massa de orientação, política e de experiência e não tem outra forma.

EM TEMPO – O prefeito Arthur Neto (PSDB) o designou para administrar uma pasta que decidirá questões sobre mobilidade urbana. Como está o andamento deste novo comitê ou instituto?

MR – Ainda estamos discutindo esta situação. O prefeito tem a ideia de instituto e abaixo teria duas subsecretarias. O maior problema é que nós temos a burocracia da criação de mais um órgão. Podemos eliminar tudo isso, criando o Comitê Gestor, que seria mais simples, com a mesma finalidade do instituto. Mas, a palavra final é a do prefeito.

EM TEMPO – Mesmo sem a criação do comitê ou instituto, já houve reuniões para debater o assunto? O que vem sendo definido sobre o tema?

MR – Para você mudar essa concepção de transporte público, precisamos ouvir. Então, estou ouvindo, diariamente, todos os segmentos da sociedade, que querem contribuir para que melhoremos o sistema de transporte público. Estou também me reunindo com uma empresa, que tem um grande histórico, com relação a essa questão. Estamos realizando também encontros com a associação dos deficientes físicos e ciclistas para que possamos obter, também, a visão deles. Estamos fazendo um ‘raio x’ a respeito da mobilidade e do transporte público na cidade de Manaus. Já pedi do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), estudos de viabilidade de inversão de fluxo, que são muito falados, mas, que, até agora, ninguém conseguiu fazer. Pretendo fazer terminais hidroviários em Manaus e agilizar o transporte pela água, que é algo pensado, criando um roteiro turístico.

EM TEMPO – O BRT é um projeto antigo sobre o qual todos os amazonenses já ouviram falar e aguardam a implantação. Como está o andamento do BRT?

MR – É um sistema novo e moderno, mas, que foge um pouco da realidade de Manaus. O que estamos projetando, é algo similar ao que acontece nas grandes cidades do Brasil, como Rio de Janeiro. Estamos tratando com amigos do Rio, para que a gente possa no nosso projeto, superar obstáculos, erros e desafios. O valor do BRT vai oscilar bastante, por causa do traçado. Estamos solicitando da empresa, que faça um novo estudo, para que se evite a desapropriação, porque sabemos que vamos ter esses problemas. Vamos tentar desapropriar menos, para ter menos custos. Calcula-se inicialmente, que o BRT custe em torno de R$ 1,2 bilhão e as desapropriações, em torno de R$ 300 milhões a R$ 400 milhões.

EM TEMPO – Além do BRT, quais são suas outras sugestões para se tornarem alternativas para o transporte público? Tem ideia de outros modelos?

MR – Estamos pensando sobre a possibilidade de encaixar o Veículo Leve sobre Trilhos e o VLP (Veículo Leve sobre Pneu), mas, tudo depende dos custos. A orientação do prefeito, é que a gente apresente todas as alternativas possíveis e imagináveis que comportem na cidade.

EM TEMPO – Qual é o objetivo da sua viagem de 4 dias com o prefeito Arthur Neto, para Bogotá e Medellín, na Colômbia?

MR – Estamos indo para conhecer o Trânsmilênio de Bogotá, que é o maior e melhor BRT do mundo. O prefeito de lá vai nos receber, assim como o técnico do órgão que gerencia o projeto. No local, vamos conhecer também, os mecanismos que financiaram, para que venhamos ter um raio-x realista. Este tipo de vivência precisamos ter para que a gente possa não copiar, mas, tentar fazer um processo de adaptação na cidade de Manaus, com o planejamento urbano e a realidade do nosso orçamento. Em Medellín, vamos conhecer o veículo leve sobre trilho, que são modais que eu sonho para a cidade.

EM TEMPO – Há mais de uma semana, o prefeito anunciou o secretariado, o senhor teve participação na escolha e permanência dos nomes?

MR – Não participei e nem fiz questão. Estou chegando, neste momento, em uma administração que está em andamento e não iniciando, e, por isso, fiz questão de deixá-lo à vontade para fazer as nomeações que ele achou melhor.

EM TEMPO – Presenciamos que logo neste início de ano, o senhor e o prefeito têm se reunido constantemente com o presidente Michel Temer (PMDB) em busca de recursos. Esses encontros continuarão ao longo deste ano?

MR – Com certeza. O presidente Michel Temer (PMDB) foi um grande entusiasta nesta união entre o PSDB e o PMDB, confessando que, nos bastidores, ele torcia para que isso acontecesse. O presidente tem sido muito gentil, quando nos reunimos com ele, ainda mais quando o prefeito e o senador Eduardo Braga (PMDB) solicitaram recursos para a recuperação do Distrito Industrial, que, agora, foi contemplado, com R$ 152 milhões que serão muito bem-vindos. Estamos bem encaminhados com a parceria do governo federal. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, deu uma declaração de que o banco, vai mudar a sua concepção política, parando um pouco de financiar países estrangeiros e cumprir aquilo que tem finalidade, inclusive com o nome, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e isso vai facilitar a abertura de créditos específicos para a mobilidade urbana, sendo um dos caminhos que vamos percorrer para o nosso BRT.

EM TEMPO – O que podemos ter de garantia desta aliança entre PSDB e o PMDB. A união vai se estender nas eleições de 2018?

MR – Se depender de mim, sim, porque temos tudo para reeditar esta parceria. Estou muito contente com esta união, o prefeito tem sido muito gentil comigo, e isso é motivo de satisfação para mim. Acima de tudo, entendo que isso é voto de confiança.

Diogo Dias

EM TEMPO