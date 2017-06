Rotta deve se pronunciar sobre possível mudança de partido nesta segunda

Até o momento Marcos Rotta não se pronunciou sobre o convite – Divulgação

O convite realizado pelo prefeito Artur Neto (PSDB) a seu vice Marcos Rotta (PMDB) gerou no último fim de semana grande repercussão na política local. O tucano lançou em redes sociais a proposta para que Rotta mude para o seu partido para ter “voos mais altos” no meio político. Rotta, por sua vez, se manteve calado sobre a proposta do prefeito, mas deve se pronunciar sobre o assunto nesta segunda-feira (19).

Após o pronunciamento, o vice-prefeito ainda não comentou sobre o assunto. Já Eduardo Braga, que é o presidente regional do PMDB no Amazonas e também pré-candidato ao Governo do Estado, preferiu não se manifestar.

O prefeito chegou a declarar em sua página no Facebook, na tarde do último sábado (17) que ao mudar de partido, seu vice poderia ter maiores oportunidades.

Nomeações

Rotta recentemente também foi nomeado como dirigente da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), assim como Marcel Alexandre que também é do PMDB, que no último domingo informou que entregará o cargo da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e voltará ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Wal Lima

EM TEMPO