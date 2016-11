Rotatória do Coroado tem duas pistas interditadas após derramamento de óleo e trânsito fica lento

Na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 7h, uma razoável quantidade de óleo queimado resultou na interdição de duas, das três faixas, da rotatória do Coroado no sentido de acesso à avenida General Rodrigo Otávio, confluência entre as zonas Leste e Centro Sul de Manaus.

Na ocasião, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram deslocados para a área, onde providenciaram pó de serragem para absorver o óleo derramado na pista e, assim, possibilitar que os demais condutores avistassem o acidente e pudessem ter a atenção redobrada ao passar naquele trecho da via.

A gerente comercial Elaine Silva, 42, utilizou as redes sociais para repudiar a ação irregular que, segundo ela, causou transtorno nas primeiras horas da manhã para quem passava pelo local. “Antes de você sair com o seu veículo, é bom revisar o estado de uso dele. Faça revisão e manutenção no carro, não deixe que a sua imprudência cause acidentes com vítimas no trânsito. Esse óleo derramado na rotatória do Coroado, além de causar lentidão no fluxo de veículos, poderia ter causado um grave acidente”, reclamou.

O artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro destaca que transitar com o veículo danificando a via; suas instalações e equipamentos, seja transportando combustível ou lubrificante que esteja utilizando e que possa causar risco de acidente, é considerado infração gravíssima. Nesse caso, prevê multa de sete pontos na carteira e pagamento de R$ 293,47, além de retenção do veículo para regularização.

A assessoria de comunicação do Manaustrans informou que o veículo responsável pelo incidente não foi identificado, mas que a situação no local foi normalizada de imediato.

