Rota do Distrito é assaltada pela segunda vez em cinco dias

Por volta das 2h da madrugada desta terça-feira (21) um ônibus da empresa Tema, que faz rota de trabalhadores do Pólo Industrial de Manaus, foi assaltado. O veículo foi interceptado por quatro homens encapuzados na avenida Perimetral, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Os suspeitos entraram no ônibus em uma ladeira, logo depois que um dos passageiros foi deixado em casa.

“Um deles apontou a arma para o motorista e pediu para parar o ônibus, em seguida eles entraram e começaram a fazer ameaças e pedir os pertences de todos. Foi muito rápido”, disse um industriário de 39 anos que preferiu não ter o nome divulgado.

Aproximadamente 20 funcionários do distrito estavam no veículo durante o assalto. De acordo com testemunhas, a todo momento um dos suspeitos colocava a arma na cabeça do motorista. Depois que os suspeitos roubaram as vítimas, exigiram que o motorista os deixassem no Zumbi.

“Eles pediram para serem deixados próximos a um rip-rap e depois fugiram correndo”, relatou uma testemunha que também informou que o ônibus já havia sido assaltado no mesmo horário, na última sexta-feira (17).

As vítimas do roubo foram orientadas a registrar Boletim de Ocorrência (B.O) individualmente. Até a publicação desta matéria apenas o motorista do ônibus, que não teve o nome divulgado, registrou o caso no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

