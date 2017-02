Ronys Torres e Dileno Lopes reinam no 4º Amazon Warriors No Gi

Dois atletas da Nova União que já estiveram no UFC foram os grandes nomes do 4º Amazon Warriors No Gi, organizado pela Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (Fajjpro) e reconhecido como o maior evento de luta sem quimono da Região Norte na atualidade. Competindo no tatame do ginásio Bergão, em Manaus, na manhã deste domingo (26), os faixas pretas Ronys Torres e Dileno Lopes se consagram campeões do Absoluto até 85 kg e até 75 kg, respectivamente.

Na final do Absoluto Preta até 85 kg, Ronys levou a melhor sobre William “Preguição” (Associação Monteiro) – o bronze ficou com Emerson Henrique (Equipe Emerson Henrique de Luta Livre & Wrestling). No total, o atleta nascido em Manacapuru (a 84 quilômetros de Manaus) fez cinco combates, sendo uma pela categoria e quatro no disputam sem limite de peso.

“Estou muito feliz por voltar a lutar um evento de submission no Amazonas. Lutei recentemente o Road FC na Coreia e a maior preocupação do meu treinador (Dedé Pederneiras, da Nova União-RJ) era que eu não sofresse nenhuma lesão. Graças a Deus deu tudo certo nos meus cinco combates e novamente pude mostrar o meu jiu-jítsu”, disse Ronys.

A chave do Absoluto Preta até 75 kg contou com a presença de Dileno Lopes, finalista do The Ultimate Fighter Brasil 4 e atleta do UFC até agosto de 2016. Ele também “passou o carro” sobre adversários de renome no Estado, como na semifinal contra o lutador de MMA Marcos “Marajó” Rodrigues (SD System/Checkmat).

Dileno, que já tinha sido campeão na categoria até 70 kg, fechou com chave de ouro o Absoluto até 75 kg com Anoar “Mosquito” Jezini, outro faixa preta da equipe MBJJJ/Nova União, de Manaus.

“Gostei muito de participar do Amazon Warriors, mas agora é me concentrar nos treinos para o Shooto Brasil 70”, disse Dileno, referindo-se ao evento que acontece dia 26 de março, no Rio de Janeiro.

De acordo com o presidente da FAJJPRO, João Bosco Júnior, o “Bosquinho”, o 4º Amazon Warriors No Gi contou com 250 atletas inscritos. A próxima edição acontece dia 2 de abril, na Poliesportiva Arena Amadeu Teixeira.

