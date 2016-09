Ronaldinho jogará na terceira divisão mexicana

Monterrey (México) – O clube Cinco Estrellas Monterrey, do México, irá disputar a terceira divisão do futebol mexicano e anunciou, ontem (20), uma ação que fará com o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Um ano e seis meses depois de atuar pelo Querétaro, o ex-jogador do Barcelona afir-mou, em vídeo, que voltará ao país para participar de um jogo de exibição, em dezembro.

No vídeo divulgado pelos mexicanos, o ídolo informa sua participação no final deste ano. “Olá! No dia 3 de dezembro, estarei em Monterrey para uma partida com o Cinco Estrellas. Eu te espe-ro para esta grande festa!”, disse Ronaldinho. O jogador será o primeiro camisa 10 da história do clube.

Há uma semana, a rede social do Cinco Estrellas postou uma foto do brasileiro vestindo a camisa oficial do time mas, até então, nada estava acertado sobre esta parceria.

Ainda não se sabe mais detalhes sobre quem será o adversário ou onde será disputada a partida, porém, a participação do brasileiro já está confirmada.