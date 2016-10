Ronaldinho Gaúcho voltará ao Barcelona como embaixador do clube, diz jornal

Ronaldinho Gaúcho anunciou recentemente que deseja encerrar sua carreira em 2017, mas ainda não falou para qual clube jogaria no último ano como jogador. Enquanto isso, o brasileiro pode retornar ao clube em que mais se destacou, o Barcelona.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Ronaldinho pode voltar ao clube catalão em breve como ‘embaixador’. O brasileiro, inclusive, estaria a caminho de Barcelona para uma reunião com o presidente Joseph Maria Bartomeu e outros dirigentes sobre o assunto.

O objetivo é que o Barcelona tenha novos projetos fora da Espanha para abrir novos mercados e ter uma ‘maior representação internacional’.

Recentemente, Ronaldinho Gaúcho apareceu em trabalhos para o Barcelona. Ele apareceu na inauguração da oficina do clube em Nova York há poucos meses e a percepção foi de que a imagem do jogador relacionada à marca do clube ainda agrada a muitos torcedores.

O Mundo Deportivo ainda ressaltou que a proposta do Barcelona ainda pode levar Ronaldinho a anunciar o fim de sua carreira ainda mais rápido para que comece a ter projetos fora de campo imediatamente.

Ronaldinho Gaúcho ficou no Barcelona por cinco anos, entre 2003 e 2008. O último clube do brasileiro foi o Fluminense, em 2015.

