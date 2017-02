Rompimento de adutora causa engarrafamento no Coroado

A manhã desta segunda-feira (13) não começou bem para os motoristas que tiveram que passar pela Avenida Cosme Ferreira ou mesmo nas proximidades da via.

Uma grande retenção foi registrada principalmente no trecho do sentido Centro, que fica próximo à feira do Coroado.

O motivo é o rompimento de uma tubulação da rede de distribuição de água que aconteceu por volta das 2h da madrugada desta segunda.

O trânsito naquele trecho da via foi totalmente interditado para os trabalhos de reparos da tubulação, que deixou uma cratera no pavimento.

Nas primeiras horas da manhã ainda era possível ver boa parte da via alagada. O abastecimento de água em boa parte das Zonas Leste e Centro-sul, foi interrompido e ainda não há previsão de normalização.

Agentes do Manaustrans foram deslocados até o local e tentam organizar o tráfego para o trânsito no local não fique ainda mais complicado.

Os condutores que vão em direção à bola do Coroado estão sendo desviados para a Avenida Beira-mar. O objetivo é conduzir o trânsito para a Avenida Rodrigo Otávio, outro ponto onde retenções no trânsito também estão sendo registradas.

A mudança também causou retenção no trânsito do sentido bairro, que é constantemente interrompido para a passagem dos veículos do sentido oposto.

Daniel Landazuri

Portal EM TEMPO