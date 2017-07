Romaria com milhares de devotos em Parintins

Imagem gigante de Nossa Senhora do Carmo é construída para o momento festivo – Iziel Pimentel

Milhares de parintinenses mantiveram a tradição local e compareceram nesta sexta-feira (14) à orla da cidade de Parintins para acompanhar a passagem da imagem da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, em mais uma edição da “Romaria das Águas”, que, em 2017, completou 10 anos de realização.

A balsa com a imagem gigante da padroeira de Parintins deixou a entrada da comunidade do Limão por volta das 18 horas, acompanhada por dezenas de embarcações de grande, médio e pequeno porte.

A Marinha do Brasil, por intermédio da agência local da Capitania dos Portos, coordenou a movimentação das embarcações no entorno da ilha.

“Adotamos todos os cuidados necessários para evitar acidentes, excessos de lotação e pessoas alcoolizadas pilotando lanchas ou mesmo voadeiras. Graças à Deus, todos colaboraram, houve algum momento de dificuldade, mas logo tudo foi contornado”, disse o comandante Marcelo Barrios, agente local da capitania dos Portos.

O pregador do novenário da festa da padroeira, carmelita José Leandro, se disse emocionado com a devoção dos parintinenses à Nossa Senhora do Carmo. “A cada ano, estou com esta impressão, cresce a devoção, a fé, o amor desse povo para com Nossa Senhora, as pessoas estão demonstrando isso e ao mesmo tempo ajudando na nossa própria evangelização”, afirmou.

A romaria das águas chegou ao porto da cidade de Parintins após 20 minutos de navegação. A TV Em Tempo/Sbt, emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação, transmitiu ao vivo a chegada da imagem ao porto da cidade, além de fazer entradas durante a programação com a movimentação da romaria no rio Amazonas.

