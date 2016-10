Rolling Stones provocam fãs nas redes sociais e prometem anúncio na sexta

Os Rolling Stones estão preparando os fãs para um anúncio que farão na sexta-feira (7).

A banda divulgou um teaser e algumas imagens nas redes sociais nesta segunda (3), prometendo anunciar um novo trabalho no dia 6 de outubro.

Tudo indica que finalmente lançarão, até o fim do ano, o prometido álbum com covers de blues de Chicago, que contará com participação de Eric Clapton em duas faixas.

Em seguida ao anúncio, o grupo tocará na Desert Trip, ao lado de Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, The Who e Roger Waters, nos dias 7, 9, 14 e 16.

Por Folhapress