‘Rogue One’ chega aos cinemas amazonenses nesta quinta

Os cinemas brasileiros recebem nos primeiros minutos desta quinta-feira (15), a estreia de ‘Rogue One – uma história Star Wars’. Este é o primeiro filme da série que está fora das trilogias, é quase um adendo, e prepara o caminho para a chegada do episódio VIII da saga.

A direção é de Gareth Edwards e conta a história da jovem Jyn Erso (Felicity Jones) que aceita estar no comando de uma tripulação de membros da Aliança Rebelde, composta por perdidos e mercenários com a missão de roubar todas as informações sobre a maior arma do Império Galático, a Estrela da Morte – e, assim dar margem para a existência de “Episódio IV: Uma nova esperança” (1977).

Nos cinemas de Manaus, os ingressos já estão à venda.