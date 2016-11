Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo; contrato será de dois anos

O São Paulo acertou na tarde desta quinta-feira (24) a contratação do ex-goleiro Rogério Ceni como novo técnico do clube. Ele assinará um contrato de dois anos com o time.

A divulgação do acerto deverá ser feita ainda nesta quinta-feira. Em sua conta no Twitter, o clube divulgou um vídeo com o mascote do clube colando um bilhete com o número ’01’ na cadeira normalmente ocupada pelo treinador no Morumbi.

Clube e treinador conversaram na última quarta-feira (23) e já haviam ficado perto do acordo. O único empecilho era a duração do contrato.

Logo após a demissão de Ricardo Gomes, o auxiliar técnico Pintado assumiu interinamente a equipe.

O ex-goleiro já vinha acompanhando jogos das categorias de base do clube desde que voltou da Europa, no mês passado. Ele visitou também o Centro de Formação de Atletas de Cotia, onde conversou com André Jardine, treinador da equipe sub-20.

De acordo com pessoas próximas ao ex-camisa 1, a intenção de Ceni -após realizar diversos cursos de técnicos na Europa-, era inicialmente começar a nova carreira dirigindo um time da base do clube.

A contratação deve agradar a torcida e também ajudar o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, na busca por votos para a eleição, que ocorrerá em abril de 2017.

