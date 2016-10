Rogério Ceni diz que pretende ser técnico do São Paulo

O ex-goleiro Rogério Ceni está na Espanha para um período de trabalho ao lado do técnico Jorge Sampaoli, no Sevilla. O clube espanhol conta com o meia Paulo Henrique Ganso.

Pela primeira vez, o ídolo são-paulino comentou sobre a possibilidade de ser técnico da equipe do Morumbi no ano que vem.

“Estou trabalhando para ser treinador do meu clube, onde estive por quase 26 anos. Creio que a oportunidade, um dia, vai chegar. Estou fazendo um curso de técnico em Londres e vim por admiração a Sampaoli, por seu trabalho no Chile e agora no Sevilla”, afirmou o ex-goleiro.

“Sempre gostei de seu estilo de jogo ofensivo e agressivo a todo tempo e, como pretendo seguir carreira de treinador, achei que seria importante passar uns dias com ele. Para mim, é uma honra”, comentou.

Por Folhapress