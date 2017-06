Rodrigo Otávio continua parcialmente interditada após rompimento de tubulação

A via precisou ser parcialmente interditada – Divulgação

Uma tubulação estourou, na manhã deste domingo (18), e causou um grande vazamento de água na avenida General Rodrigo Otávio, na Zona de Manaus.

O vazamento, conforme o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), ocorreu no sentido Japiim/Coroado, próximo ao Viaduto Gilberto Mestrinho. A via precisou ser parcialmente interditada para os funcionários da Manaus Ambiental realizarem os serviços de manutenção.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Manaus Ambiental para saber qual o horário previsto para a conclusão dos trabalhos, mas até a publicação desta matéria não obtivemos respostas.

Mara Magalhães

EM TEMPO