Rodrigo Maia se reúne com políticos em Manaus

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ainda não lançou sua candidatura à reeleição ao cargo oficialmente, mas já faz campanha junto à base aliada nos Estados, de forma a garantir sua recondução à chefia do Poder Legislativo federal. Ontem, por exemplo, ele participou de um almoço em Manaus, na residência do senador Omar Aziz (PSD), que teve as presenças do governador José Melo (Pros) e de cinco dos oito deputados que compõem a bancada amazonense na Câmara: Alfredo Nascimento (PR), Átila Lins (PSD), Conceição Sampaio (PP), Pauderney Avelino (DEM) e Silas Câmara (PRB).

Manaus é a décima capital brasileira que recebe o deputado em sua jornada rumo à reeleição na presidência da Câmara. Por telefone, Maia disse ao EM TEMPO que está construindo a sua candidatura, que deverá ser lançada oficialmente até o fim desta semana, após “superados os problemas”. A eleição na casa está marcada para o dia 2 de fevereiro.

Apesar de ter maioria na Câmara e também de apoios – inclusive sua candidatura é chancelada pelo presidente da República, Michel Temer –, Rodrigo Maia vem tendo dificuldades em viabilizar sua candidatura à reeleição por esbarrar no regimento interno da casa, que proíbe a reeleição do mandato-tampão. Inclusive, na última sexta-feira, o juiz federal Eduardo Ribeiro de Oliveira, da 15ª Vara Federal em Brasília, expediu uma decisão em que proíbe a candidatura de Maia ao cargo. O magistrado determinou ainda o pagamento de multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento da decisão.

“É uma decisão em que considero falha, que falta legitimidade, mas respeito. É uma decisão em primeira instância. Nem o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito disso. É o parlamento que tem que tomar suas decisões e não o Judiciário. Temos que fortalecer o parlamento”, disse Maia. Ele afirmou que na sexta-feira (20) mesmo recorreu da decisão da Justiça de Brasília.

Já há uma consulta junto ao Supremo a respeito da regra que proíbe a reeleição na Câmara e a eventual candidatura de Maia. O relator da peça, ministro Celso de Mello, deve se manifestar somente após o término do recesso forense.

Além dos empecilhos jurídicos, Rodrigo Maia ainda enfrenta a rivalidade de outras duas candidaturas aparentemente de aliados, como os deputados Jovair Arantes (PTB-GO) e Rogério Rosso (PSD-DF). Este último, inclusive, já tomou a dianteira, anunciou sua candidatura, tem buscado votos em todos os grupos de deputados e tem provocado Maia publicamente a se posicionar sobre sua candidatura.

“Todas as candidaturas são legítimas, a de Rosso também é, mas tudo tem seu tempo e eu estou construindo o meu tempo”, afirmou Rodrigo Maia. Segundo ele, tem encontrando apoio entre seus pares tanto em Brasília quanto nas viagens que têm realizado pelo país. “As conversas estão bem e aqui no Amazonas não é diferente”, completou o deputado.

E, entre essas conversas com políticos e líderes partidários que Maia tem tido, destaca-se o PT (Partido dos Trabalhadores), que sofreu recentemente grandes derrotas políticas com a cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e o fraco desempenho nas eleições municipais. “Temos conversado com o PT. Nosso diálogo é em torno de um candidato que represente a sociedade, que dialogue com a sociedade”, afirmou Maia. O PT deve oficializar nesta semana qual dos candidatos deverá apoiar publicamente para a presidência da Câmara dos Deputados.

Seguindo sua agenda de viagens, Rodrigo Maia vai estar hoje em Fortaleza (CE) e, nos últimos dias, já visitou as cidades de Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE), São Luís (MA) e Belém (PA).

Amazonas apoia

Líder da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, o senador Omar Aziz afirma que a orientação aos parlamentares é que votem em Maia para presidente da Câmara. Questionado sobre o porquê de não apoiar a candidatura de Rosso – que é líder do PSD no Legislativo federal –, Aziz afirmou que “Rosso não tem apoio do partido”.

Durante o almoço, os deputados presentes pediram a Maia – caso seja reeleito – que se comprometa com o Estado nas votações referentes à Zona Franca de Manaus e que se posicione a favor do modelo econômico da região em eventuais ameaças que possam surgir enquanto estiver no comando do Legislativo federal.

A reportagem tentou contato com os três deputados ausentes ao encontro com Rodrigo Maia, como Arthur Bisneto (PSDB), Hissa Abrahão (PDT) e Sabino Castelo Branco (PTB), para comentar sobre a candidatura e apoios, sem sucesso. Em julho de 2016, quando foi eleito para o mandato-tampão após a cassação do mandato do ex-presidente da casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Maia recebeu metade dos votos da bancada amazonense na Câmara.