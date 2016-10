Rodovias do Amazonas estão entre as piores do Brasil

A malha rodoviária do Amazonas está entre as piores do Brasil. Segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira (26) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), aproximadamente 90% das rodovias pavimentadas do Amazonas, tanto federal como estadual, foram consideradas regular, ruim ou péssima.

Apenas 80 quilômetros das estradas abrangidas na pesquisa foram avaliados como ótimos, enquanto que um trecho de 39 quilômetros foi classificado como bom.

Ao todo, o levantamento da CNT avaliou 960 quilômetros de cinco rodovias do Estado: 255 quilômetros da AM-010 (Manaus-Itacoatiara), 32 quilômetros da AMT-174/BR-174, 466 quilômetros da BR-174 (Manaus-Boa Vista/RR), 32 quilômetros da BR-230 (trecho da Transamazônica, que deveria chegar até o município de Benjamin Constant, porém sua construção foi interrompida em Lábrea) e 405 quilômetros da BR-319 (Manaus-Porto Velho/RO).

As estradas piores avaliadas no Amazonas são a AM-070 e a BR-174, ambas consideradas no geral como ruins nos três quesitos usados pela pesquisa da CNT para fazer a classificação das rodovias do país: pavimento, sinalização e geometria da via. A rodovia melhor avaliada foi a BR-230, que recebeu o conceito regular em todos os quesitos. A rodovia AM-070, que liga Manaus a Manacapuru, não foi citada na pesquisa da CNT.

Produção

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, se as estradas que cortam o território amazonense fossem boas, as empresas locais poderiam otimizar o escoamento de produtos fabricados no Estado e, desta forma, ganhar com a redução nos custos e no tempo com o transporte das mercadorias. “Se a BR-319 estivesse totalmente liberada e em perfeito estado de trafegabilidade, o tempo para a chegada de produtos e insumos vindos do Sul do país seria de, no máximo, 10 dias”, dissse Azevedo.

Segundo ele, hoje, um produto para ser escoado pela região demora até 30 dias, percorrendo vários modais, entre eles, aéreo, marítimo e fluvial. “O escoamento da produção industrial ou do agronegócio é quase inexistente pelas estradas, pois somos isolados de qualquer parte do país. Dependendo do tipo da carga, o transporte pode ser aéreo, no caso de mercadorias menores, como relógios, por exemplo, ou por via marítima ou fluvial, no caso das cargas maiores”, contou Azevedo.

Para o motorista Francisco Araújo, 56, as rodovias do Amazonas são péssimas. “Infelizmente, faltam investimentos para as estradas da região”, enfatizou o motorista.

Anwar Assi

Jornal EM TEMPO