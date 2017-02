Rodoviários suspendem greve marcada para esta sexta

A greve geral, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM) e prevista para acontecer a partir das 00h de sexta-feira (24), está suspensa. A informação é do vice-presidente do Sindicado, Josildo Oliveira, que afirma que as negociações sobre o reajuste salarial e pagamento dos dissídios atrasados avançaram e, por isso, não haverá o movimento paredista.

“A greve está suspensa porque avançamos nas negociações e a gente deve assinar hoje ou amanhã a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2016 e 2017. Está praticamente fechado o acordo”, disse, sem entrar em maiores detalhes de quanto será o aumento para a categoria.

Na última terça-feira (21), a categoria paralisou as atividades durante quase sete horas com o intuito de chamar atenção para as questões trabalhistas. Na ocasião, eles esperavam uma posição dos empresários e ameaçaram uma nova greve caso não tivessem resposta.

No dia seguinte, na quarta-feira (22), o STTRM publicou – no jornal Amazonas Em Tempo – uma nota informando que fariam uma greve geral por tempo indeterminado. Na nota, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir de Oliveira, destacava que a categoria esperava que houvesse negociação sobre as reivindicações antes do dia marcado para as paralisações.

Manoela Moura

EM TEMPO