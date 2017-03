Rodoviários recebem salários com reajuste de 10% a partir de abril

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou, nesta segunda-feira (13), que o reajuste dado aos rodoviários será pago a partir de abril. os empresários chegaram a um acordo com os representantes dos rodoviários para o pagamento dos salários e benefícios, no patamar de 10%.

O reajuste da categoria começou a vigorar a partir do mês de março, mas o pagamento será a partir de abril. De acordo com o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, após o acordo entre as instituições, as empresas esperam que a categoria esteja satisfeita para realizar suas funções.

“Uma das principais preocupações dos diretores das empresas é o bem-estar dos seus colaboradores. Com a planilha atualizada, será possível repassar aos colaboradores o reajuste e o que está contemplado nela. Houve muita discussão, mas chegamos a um acordo razoável para ambas as partes no atual contexto de crise”, destacou Borges.

Atualmente, o sistema possui cerca de 9 mil colaboradores, distribuídos em 10 empresas. O salário do motorista será R$ 2.303,37 e do cobrador é R$ 1.151,67 mais benefícios.

