Rodoviários paralisam dois terminais de linha na Zona Oeste de Manaus

A paralisação durou cerca de 30 minutos e prejudicou cerca de 2,5 mil usuários – Divulgação

Membros do Sindicato dos Rodoviários paralisaram os terminais, na manhã desta quinta-feira (3), da empresa Via Verde, localizados no conjunto Augusto Montenegro e na Vila Marinho, na Zona Oeste e Centro-Oeste de Manaus. A paralisação, segundo o Sindicato da Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), durou cerca de 30 minutos e prejudicou cerca de 2,5 mil usuários das zonas.

Leia também: 20 mil pessoas ficam sem transporte público durante a 46ª paralisação de rodoviários neste ano

Ainda conforme o Sinetram, o sindicato e nem mesmo as empresas foram comunicados sobre o motivo da greve. O órgão acionará a justiça sobre o ocorrido.

Com a paralisação desta quinta-feira já são 48 interrupções ao longo de 2017, o que resultou em mais de R$ 1 milhão em multas, aos rodoviários. Atualmente, os motoristas do transporte coletivo de Manaus recebem, somando os benefícios, R$ 3.078,43, a segunda maior remuneração do Brasil, segundo o Sinetram.

Leia mais: