Rodoviários paralisam atividades nas zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus para cobrar horas extras

Rodoviários das empresas Via Verde e São Pedro, que atendem às Zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus, paralisaram as atividades no início da madrugada desta terça-feira (1), devido ao não pagamento de horas extras.

A Via Verde, que opera com 183 carros em 30 linhas, que transportam em média 115 mil passageiros das Zona Oeste e Centro-Oeste, ficou paralisada entre 4h e 5h15.

A empresa São Pedro, opera com 128 carros, sendo que hoje somente 50 saíram da garagem. Ela opera com 20 linhas e atendem em média 40 mil pessoas também das Zonas Oeste e Centro-Oeste. O restante dos veículos está retido na garagem.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Josildo Oliveira, os trabalhadores estão há um ano sem receber as horas extras e por isso resolveram paralisar as atividades.

“Esse problema já se estende há um ano, os empresários convocam os servidores para trabalhar nos feriados e nas folgas e depois não pagam as horas extras ”, disse Josildo Oliveira.

Ainda conforme o presidente dos Rodoviários, além das empresas Via Verde e São Pedro, a Açaí e Expresso Coroado também iriam paralisar as atividades, mas os empresários negociaram com os trabalhadores, somente com a empresa São Pedro não houve negociação.

“Hoje pela manhã, eu estive nas garagens das empresas Via Verde, São Pedro, Açaí e expresso Coroado, todas elas iriam paralisar, mas alguns empresários compareceram às garagens e negociaram com os servidores, somente os representantes da São Pedro não compareceram, então, os ônibus não irão sair ficarão na garagem até a empresa pagar os funcionários. Eles vão ficar parados na garagem, até por um ano se for preciso, mas a frota só funcionará 100% depois que eles receberem” concluiu Josildo Oliveira.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) não foi informado sobre as reivindicações e nem sobre a paralisação.

O Sinetram ainda informou que tomar providências judiciais quanto ao assunto.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO