Rodoviários em Manaus prometem paralisação por tempo indeterminado na segunda (22)

Motoristas e cobradores do transporte público de Manaus planejam paralisação da frota de transporte coletivo para a segunda-feira (22), por tempo indeterminado. O anúncio foi feito por Givancir de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano, Rodoviários de Manaus e Região Metropolitana (STTRM), em nota.

A paralisação da categoria foi decidida em assembleia. O sindicato alega ter tentado inúmeras negociações com os empresários do transporte público e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), para obtençao de reajustes salariais, porém, sem resultados, mesmo após os dois reajustes no valor da passagem, ocorridos em janeiro deste ano.

Em nota, o sindicado dos rodoviários pede a compreensão dos usuários do transporte e afirma que estão abertos à negociação para evitar a greve.

A equipe de EM TEMPO entrou em contato com o Sinetram e a assessoria do órgão disse ter conhecimento do aviso de greve, mas que ainda não foi notificada formalmente, por isso ainda não irá se pronunciar.

Esta é a segunda paralisação da categoria em menos de um mês, embora a do dia 28 de abril tenha sido em adesão à greve nacional.

Laize Minelli

EM TEMPO